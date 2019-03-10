Сульшер: «Мы выигрывали матчи, в которых не заслуживали побед. Сегодня мы проиграли, но не заслужили этого»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат начат 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

«Мы расстроены результатом, но если посмотреть на игру, то не нельзя сказать, что мы заслужили проиграть. Мы создали пять ярких моментов, дважды попали в перекладину. Игра была хорошей, результат неутешительный.

До сих пор все было великолепно, но сегодня самый низкий показатель. Мы проиграли и упустили возможность оказать давление на «Тоттенхэм». Мы выигрывали матчи, в которых не заслуживали побед. Сегодня мы проиграли, но не заслужили этого», – сказал Сульшер.