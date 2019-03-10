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    Сульшер: «Мы выигрывали матчи, в которых не заслуживали побед. Сегодня мы проиграли, но не заслужили этого»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат начат 30-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:2).

    «Мы расстроены результатом, но если посмотреть на игру, то не нельзя сказать, что мы заслужили проиграть. Мы создали пять ярких моментов, дважды попали в перекладину. Игра была хорошей, результат неутешительный.

    До сих пор все было великолепно, но сегодня самый низкий показатель. Мы проиграли и упустили возможность оказать давление на «Тоттенхэм». Мы выигрывали матчи, в которых не заслуживали побед. Сегодня мы проиграли, но не заслужили этого», – сказал Сульшер.

    • Для «МЮ» это первое поражение в лиге при Сульшере.
    • Команда прервала серию без поражений из 12 матчей.
    • «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    10.03.2019 22:17
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 12:17

      Надо двигаться вперед и забыть об этом поражении.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 10 марта 2019, 23:09

      Вот это называется самоанализ. Никаких примитивных оправданий и прочего бла-бла-бла. Уважение тебе, Уле-Гуннар.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 10 марта 2019, 22:55

      он прав. мужик раз это понимает, а не как псж ноет и винит судью

      4
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      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > SarJr 10 марта 2019, 23:09

      Ну оно то так. Только сегодня мю прост опроиграл по делу, из-за кривых рэшфорда и лукаку.
      А в матче с псж все-таки вопросик мог быть с этим пенальти, хоть и не люблю псж)

      -1
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > DeStar 10 марта 2019, 23:13

      опять же, возвращаясь к тому матчу, можно обсуждать спорный пенальти, а можно обсуждать псж, который мог просто сыграть хорошо, а не спать, и тогда бы этот пенальти ничего не изменил

      1
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      ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr > DeStar 10 марта 2019, 23:14

      а то что мю проиграл по делу -- это есть такое

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > SarJr 10 марта 2019, 23:43

      а ты хоть игру смотрел критик??

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