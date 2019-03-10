Кутепов выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

Выстояли. Но все было на тоненького.
Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Рауш, Жоаозиньо, Соу, Черных, Тетте, Луценко.
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Джикия, Кутепов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Мелкадзе.
Встреча пройдет в Химках на стадионе «Химки-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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