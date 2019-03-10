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    Кутепов выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Рауш, Жоаозиньо, Соу, Черных, Тетте, Луценко.

    «Спартак»: Селихов, Рассказов, Джикия, Кутепов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Мелкадзе.

    Встреча пройдет в Химках на стадионе «Химки-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    10.03.2019 17:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 22:38

      Выстояли. Но все было на тоненького.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 10 марта 2019, 19:22

      А куда делся Фернандо? Почему он не играет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 10 марта 2019, 18:50

      Состав на данный момент оптимальный, учитывая, конечно, отсутствие Жиго, Фернандо и Адриано из за травм. И хорошо что нет Глушакова. Если с этим составом не выиграют, то однозначно - проблема с тренером.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 марта 2019, 18:33

      Ну пора уже начать показывать игру,,,,,,,время для раскачки не осталось,,,

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 марта 2019, 18:20

      если сегодня не выиграет команда то можно считать сезон провальным будем ждать когда Кононов настроит команду как струны на гитаре. Может всё таки сегодня играть начнёте

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 10 марта 2019, 18:08

      Дааааас! Вперед Спартак! Удачи!

      5
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 10 марта 2019, 18:02

      С Кутеповым лучше бы Бокет вышел а в Джикии одни понты грузинские за ними ноль полнейший! В от он и привезет сегодня а Мелкадзе вообще нонсенс!

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Пестрый 10 марта 2019, 21:48

      Не хочешь ничего добавить ??? ))) Или только звездить умеешь ?

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 10 марта 2019, 17:53

      Кутеп сделает результат для динамо

      1
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 10 марта 2019, 17:52

      По что Мелкадзе?

      2
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