Кутепов выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Рауш, Жоаозиньо, Соу, Черных, Тетте, Луценко.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Джикия, Кутепов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Мелкадзе.

Встреча пройдет в Химках на стадионе «Химки-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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