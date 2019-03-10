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    Симеоне: «Барселона» проводит типичный сезон – постоянно побеждает»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о выступлении «Барселоны» в этом сезоне.

    «Начиная с декабря, «Барселона» проводит типичный для себя сезон – постоянно побеждает.

    Мы должны продолжать выбранный путь, в нашем случае, с целью улучшения. Это то, что мотивирует нас каждую неделю.

    Не всегда легко побеждать, и мы хорошо конкурируем с фантастическими футболистами, которые играют на разных позициях во время матча», – сказал Симеоне.

    • После 27-ми туров мадридцы идут вторыми в турнирной таблице Примеры, отставая от каталонской команды на семь очков.
    • В матче первого круга «Атлетико» дома сыграл с «Барселоной» вничью (1:1).

    Источник: Goal

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    10.03.2019 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 марта 2019, 14:57

      "Чемпионаты", в которых победитель определяется максимум через пять туров, причём-из года в год,мне не интересны.

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