Симеоне: «Барселона» проводит типичный сезон – постоянно побеждает»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о выступлении «Барселоны» в этом сезоне.

«Начиная с декабря, «Барселона» проводит типичный для себя сезон – постоянно побеждает.

Мы должны продолжать выбранный путь, в нашем случае, с целью улучшения. Это то, что мотивирует нас каждую неделю.

Не всегда легко побеждать, и мы хорошо конкурируем с фантастическими футболистами, которые играют на разных позициях во время матча», – сказал Симеоне.