Симеоне: «Барселона» проводит типичный сезон – постоянно побеждает»

"Чемпионаты", в которых победитель определяется максимум через пять туров, причём-из года в год,мне не интересны.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о выступлении «Барселоны» в этом сезоне.
«Начиная с декабря, «Барселона» проводит типичный для себя сезон – постоянно побеждает.
Мы должны продолжать выбранный путь, в нашем случае, с целью улучшения. Это то, что мотивирует нас каждую неделю.
Не всегда легко побеждать, и мы хорошо конкурируем с фантастическими футболистами, которые играют на разных позициях во время матча», – сказал Симеоне.
- После 27-ми туров мадридцы идут вторыми в турнирной таблице Примеры, отставая от каталонской команды на семь очков.
- В матче первого круга «Атлетико» дома сыграл с «Барселоной» вничью (1:1).