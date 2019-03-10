Сульшер: «Я всю жизнь готовился тренировать. Верил в работу тренера больше, чем в карьеру игрока»

И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился отношением к должности.

«Мне кажется, я всю свою жизнь готовился к этому. Еще в детстве, играя в компьютерные игры, мы с друзьями изучили все существующие команды. В те старые добрые времена можно было подписать Зико, Марадону или Ван Бастена.

Я неосознанно хотел заниматься тем, что делаю сейчас. Наверное, верил в работу тренера даже больше, чем в карьеру игрока. Чтобы выйти на нужный уровень в качестве футболиста мне понадобилось несколько лет», – сказал 46-летний норвежец.