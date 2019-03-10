Сульшер: «Я всю жизнь готовился тренировать. Верил в работу тренера больше, чем в карьеру игрока»

Ну вот мечта осуществилась. Но надо помнить что тренерский путь не всегда усеян лаврами.
И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился отношением к должности.
«Мне кажется, я всю свою жизнь готовился к этому. Еще в детстве, играя в компьютерные игры, мы с друзьями изучили все существующие команды. В те старые добрые времена можно было подписать Зико, Марадону или Ван Бастена.
Я неосознанно хотел заниматься тем, что делаю сейчас. Наверное, верил в работу тренера даже больше, чем в карьеру игрока. Чтобы выйти на нужный уровень в качестве футболиста мне понадобилось несколько лет», – сказал 46-летний норвежец.
- Сульшер начал работу в декабре после увольнения Жозе Моуринью.
- У экс-нападающего клуба 10 побед и 2 ничьи в чемпионате Англии.
- «Юнайтед» прошел «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ (0:2, 3:1).
- В 19:30 мск сыграет на выезде с «Арсеналом» в 30 туре.