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    Сульшер: «Я всю жизнь готовился тренировать. Верил в работу тренера больше, чем в карьеру игрока»

    И. о. главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился отношением к должности.

    «Мне кажется, я всю свою жизнь готовился к этому. Еще в детстве, играя в компьютерные игры, мы с друзьями изучили все существующие команды. В те старые добрые времена можно было подписать Зико, Марадону или Ван Бастена.

    Я неосознанно хотел заниматься тем, что делаю сейчас. Наверное, верил в работу тренера даже больше, чем в карьеру игрока. Чтобы выйти на нужный уровень в качестве футболиста мне понадобилось несколько лет», – сказал 46-летний норвежец.

    • Сульшер начал работу в декабре после увольнения Жозе Моуринью.
    • У экс-нападающего клуба 10 побед и 2 ничьи в чемпионате Англии.
    • «Юнайтед» прошел «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ (0:2, 3:1).
    • В 19:30 мск сыграет на выезде с «Арсеналом» в 30 туре.

    Источник: Telegraph

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    10.03.2019 10:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 16:25

      Ну вот мечта осуществилась. Но надо помнить что тренерский путь не всегда усеян лаврами.

      2
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      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2019, 12:29

      Судя по всему, кроме запредельной целеустремлённости, у него ещё и светлые мозги. Ну, а повезло в том, что рядом вновь сэр Алекс. """"""

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 10 марта 2019, 10:34

      Даже если предположить, что под детством Сульшер подразумевает свои 17 лет на Большом Каретном, то в каких это играх в 1990-м можно было изучать реальные команды и подписывать Марадону? FIFA-то началась только в 93-м, да и то игроки были ненастоящие.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 марта 2019, 10:11

      Тебе повезло...А у нас Бубнов,Мостовой и пр.-прекрасные перспективные тренеры,ждущие своего звёздного часа десятки лет...А пока вынуждены оценивать работу неудачников.

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