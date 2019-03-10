Влашич: «Отрыв «Зенита»? Впереди еще много матчей»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился наблюдениями после победы над «Рубином» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

– Это была очень тяжелая игра, важная победа, потому что до этого мы проиграли «Арсеналу». Она была нужна, чтобы добавить уверенности. Двигаемся дальше и чувствуем себя лучше.

– Почему ЦСКА так неудачно начал эту часть сезона в Грозном?

– Было тяжело, у нас долгое время не было официальных матчей. Есть разница между ними и товарищескими играми. Если честно, поле было медленным. Это неудобно для команд, которые играют в быстрый футбол.

– Отрыв от «Зенита» – 7 очков по потерянным. Реально ли обогнать его?

– Впереди еще много игр – для нас 11, для них 12. Будем ждать результатов матчей этих выходных.

– Что вы сказали в раздевалке Нисимуре и Бийолу, которые сегодня забили первые мячи за ЦСКА?

– Конечно, поздравили их. Яка – мой большой друг, Такума тоже. Это здорово! Приятно, когда люди забивают дебютные мячи. Для них это что-то особенное.