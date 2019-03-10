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    Влашич: «Отрыв «Зенита»? Впереди еще много матчей»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился наблюдениями после победы над «Рубином» (3:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

    – Это была очень тяжелая игра, важная победа, потому что до этого мы проиграли «Арсеналу». Она была нужна, чтобы добавить уверенности. Двигаемся дальше и чувствуем себя лучше.

    – Почему ЦСКА так неудачно начал эту часть сезона в Грозном?

    – Было тяжело, у нас долгое время не было официальных матчей. Есть разница между ними и товарищескими играми. Если честно, поле было медленным. Это неудобно для команд, которые играют в быстрый футбол.

    – Отрыв от «Зенита» – 7 очков по потерянным. Реально ли обогнать его?

    – Впереди еще много игр – для нас 11, для них 12. Будем ждать результатов матчей этих выходных.

    – Что вы сказали в раздевалке Нисимуре и Бийолу, которые сегодня забили первые мячи за ЦСКА?

    – Конечно, поздравили их. Яка – мой большой друг, Такума тоже. Это здорово! Приятно, когда люди забивают дебютные мячи. Для них это что-то особенное.

    • ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Зенита» – четыре очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2019 07:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 10 марта 2019, 13:26

      Впереди еще много игр, в которых кони потеряют очки.

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 марта 2019, 10:17

      Моя команда с никакущей стратегией Семака - ориентир, мягко говоря, не очень верный... Внимательно отслеживайте Краснодар, и будет тогда вам ЛЧ напрямую...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > BarStep 10 марта 2019, 12:19

      Для прямого попадания им нужно отслеживать Зенит! А если отслеживать Краснодар, то это уже заявка на чемпионство!

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 марта 2019, 10:07

      Яка впендюрил в касание классно,конечно! Настоящий буйвол,а не Бийол! А вот сам Колян стал злоупотреблять индивидуальными попытками забить ,игнорируя находящихся в более удобном положении.Хотя кто его за это особенно упрекать будет,если при этом он постоянно создаёт угрозу воротам соперника и те вынуждены выделять для его нейтрализации дополнительные ресурсы?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 марта 2019, 08:55

      ЦСКА нужно выиграть все оставшиеся игры и занять соответствующее
      место в этом чемпионате и это будет огромный успех тренера Ганчаренко и омоложенной команды.

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > vladimir-7 10 марта 2019, 09:49

      по логике да, но давайте будем от матча к матчу идти

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 10 марта 2019, 08:14

      Правильно,все возможно.ЦСКА обычно мощно проводит весну,а соперники наоборот.
      Насимуру и Бийола с дебютными мячами.Продолжать в том же духе.
      Ну а Чалова с очередным мячом-наш умница.

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