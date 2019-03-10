Примера. «Хетафе» обыграл «Уэску» и закрепился в зоне Лиги чемпионов

Выше 4 они не прыгнут, ибо там Реал, Атлетико и Барса. Нужно закрепиться на этой строчке как можно надёжнее. Приятно будет видеть новые лица в ЛЧ на следующий сезон. Хотя не стоит питать каких-то иллюзий. Я вот не помню точно, но 4 место в Испании - это, по-моему, квалификация ЛЧ, там ещё до группового этапа добраться нужно. Тут синим интересе чисто денежный - для такого клуба еврокубки это способ хорошо заработать. Ждать каких-то свершений не стоит.
Уже будет чудо, если сохранят 4 место, и на след. сезон попаду в групповой этап ЛЧ. Валенсия, Севилья и Алавес поджимают снизу.
Завершился матч 27-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Уэской». Хозяева победили со счетом 2:1 благодаря дублю нападающего Хайме Маты.
«Хетафе» занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, имея на счету 45 очков. «Уэска», в активе которой 22 балла, располагается на последней строчке.
Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур
Голы: 0:1 – Гальего, 35; 1:1 – Мата, 50; 2:1 – Мата, 77 (с пенальти).