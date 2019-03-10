Примера. «Хетафе» обыграл «Уэску» и закрепился в зоне Лиги чемпионов

Завершился матч 27-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Уэской». Хозяева победили со счетом 2:1 благодаря дублю нападающего Хайме Маты.

«Хетафе» занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры, имея на счету 45 очков. «Уэска», в активе которой 22 балла, располагается на последней строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

Хетафе – Уэска – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гальего, 35; 1:1 – Мата, 50; 2:1 – Мата, 77 (с пенальти).

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