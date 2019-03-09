Ахметов: «Что доказывать «Рубину»? Нужно выходить и играть в свой футбол»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился наблюдениями после матча 19-го тура РПЛ с «Рубином» (3:0). Россиянин выступал за казанский клуб с 2014 по 2018 год.

– Я стараюсь выходить на каждую игру настроенным, полностью отдаваться. После плохой игры с «Арсеналом» мы должны были реабилитироваться и отдать больше, чем 100 процентов. Выкладывались в каждом эпизоде.

– У вас была задача – доказать что-нибудь бывшему клубу?

– Да нет, что доказывать? Просто надо выходить и показывать свою игру. А там уже будет оценивать высшее руководство (улыбается).

– В первом тайме получили болезненный удар по ногам, потом долго пытались прийти в себя. Что там было?

– Соперник наступил прямой ногой, это была накладка. Конечно, это больно. Особенно по такой погоде. Было неприятно.

– Почувствовали на поле, что нынешний «Рубин» сильно отличается от той команды, за которую играли вы?

– Все мы знаем, что там есть определенные проблемы. Соперник, как и все команды Курбана Бекиевича, играет плотно, не дает много пространства. Это всем известно, ничего нового.

– Насколько сложно взламывать такую оборону? Наверное, не случись гола Чалова, все бы закончилось 1:0.

– Мы повели в счете в первом тайме, это добавило уверенности. Был некий шанс поймать соперника на контратаке, поскольку он шел вперед. Мы старались проводить быстрые атаки.