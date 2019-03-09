Вингер «Ювентуса» Пьяца получил разрыв передней крестообразной связки колена

Атакующий полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца надолго выбыл из строя из-за травмы.

23-летний хорват, который сейчас на правах аренды выступает за «Фиорентину», получил разрыв передней крестообразной связки колена.

Футболист травмировался на тренировке и теперь пропустит не менее шести месяцев.