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    Вингер «Ювентуса» Пьяца получил разрыв передней крестообразной связки колена

    Атакующий полузащитник «Ювентуса» Марко Пьяца надолго выбыл из строя из-за травмы.

    23-летний хорват, который сейчас на правах аренды выступает за «Фиорентину», получил разрыв передней крестообразной связки колена.

    Футболист травмировался на тренировке и теперь пропустит не менее шести месяцев.

    • В текущем сезоне Пьяца сыграл за «Фиорентину» 19 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Вингер уже получал аналогичную травму в марте 2017 года, пропустив тогда около семи месяцев.

    Источник: Официальный сайт «Фиорентины»

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    09.03.2019 17:12
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