Дракслер выбыл из строя на несколько недель

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер в своем инстаграме сообщил, что из-за травмы пропустит несколько недель.

«Я выбываю из строя на несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия. Но разочарование от вылета из Лиги чемпионов еще хуже! Вперед, «ПСЖ», – написал Дракслер.

Немец получил повреждение в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против «Манчестер Юнайтед».