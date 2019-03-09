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    Дракслер выбыл из строя на несколько недель

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер в своем инстаграме сообщил, что из-за травмы пропустит несколько недель.

    «Я выбываю из строя на несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия. Но разочарование от вылета из Лиги чемпионов еще хуже! Вперед, «ПСЖ», – написал Дракслер.

    Немец получил повреждение в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против «Манчестер Юнайтед».

    • В текущем сезоне Дракслер сыграл 35 матчей в составе «ПСЖ», забил пять голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: инстаграм Юлиана Дракслера

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    09.03.2019 13:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:14

      Самые важные матчи ПСЖ уже сыграл. Теперь только для сборной он необходим.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 9 марта 2019, 15:57

      И кого же Лев будет в сборную вызывать? Ох и поторопился он!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2019, 14:04

      бороться уже не за что особо, так что можно хоть дублем играть, молодёжь у ПСЖ сейчас крепкая

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