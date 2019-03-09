Дракслер выбыл из строя на несколько недель

Самые важные матчи ПСЖ уже сыграл. Теперь только для сборной он необходим.
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер в своем инстаграме сообщил, что из-за травмы пропустит несколько недель.
«Я выбываю из строя на несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия. Но разочарование от вылета из Лиги чемпионов еще хуже! Вперед, «ПСЖ», – написал Дракслер.
Немец получил повреждение в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против «Манчестер Юнайтед».
- В текущем сезоне Дракслер сыграл 35 матчей в составе «ПСЖ», забил пять голов и сделал 10 результативных передач.