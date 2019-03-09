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    Рыков – об участии в дерби со «Спартаком»: «Почему нет? Все может быть»

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков оценил свои шансы принять участие в матче 19-го тура чемпионата России против «Спартака».

    «Потихоньку прихожу в себя и набираю форму через тренировки. Она пока не идеальная, постепенно наращиваю обороты. Как только тренер увидит, что я готов, буду играть. Участие в дерби? Почему нет? Все может быть. Не будем загадывать. Что касается того, что игры с красно-белыми мне часто удаются, дай бог, чтобы так было и дальше. Но лучше, чтобы «Динамо» набирало очки в этих играх, они нам сейчас очень нужны. А кто конкретно забивает – не так уж и важно», – сказал Рыков.

    • Матч «Динамо» – «Спартак» состоится завтра, 10 марта, в 19:00 мск.
    • Рыков из-за травмы не выходит на поле с 30 ноября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2019 12:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 марта 2019, 16:10

      Выйди на пять минут и садани с центра! Этого хватит для победы.

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