Рыков – об участии в дерби со «Спартаком»: «Почему нет? Все может быть»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков оценил свои шансы принять участие в матче 19-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Потихоньку прихожу в себя и набираю форму через тренировки. Она пока не идеальная, постепенно наращиваю обороты. Как только тренер увидит, что я готов, буду играть. Участие в дерби? Почему нет? Все может быть. Не будем загадывать. Что касается того, что игры с красно-белыми мне часто удаются, дай бог, чтобы так было и дальше. Но лучше, чтобы «Динамо» набирало очки в этих играх, они нам сейчас очень нужны. А кто конкретно забивает – не так уж и важно», – сказал Рыков.