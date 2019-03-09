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    «Зенит» – «Уфа»: уфимцы – единственная команда сезона, ни разу не выигравшая в гостях

    Завтра, 10 марта, состоится матч 19 тура РПЛ между «Зенитом» и Уфой». Обратим внимание на сезонную статистику команды из Башкирии.

    Уфимцы провели в текущем сезоне РПЛ в гостях восемь матчей – победы не случилось ни в одном из них (пять ничьих). Разницы мячей – 4:9.

    • «Уфа» ни разу не побеждала «Зенит» (всего девять матчей).
    • Зенитовцы занимают в РПЛ первое место.
    • «Уфа» идет в зоне вылета.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2019 11:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 марта 2019, 12:30

      Статистика статистикой, но и палка один раз стреляет! Когда-нибудь все начинается! Но Уфе сегодня достаточно выставить "автобус" и одно очко будет за счастье! Уфа сейчас не та, чтобы претендовать на победу, да еще в гостях!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:06

      Вся статистика в пользу Зенита.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 марта 2019, 19:18

      Так пора начинать!!!

      2
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Агасфер 9 марта 2019, 22:32

      Завтра он попробуют. У такого Зенита грех не попробовать выиграть любой команде.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 марта 2019, 15:11

      Тревожная статистика )

      0
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 9 марта 2019, 14:58

      Статья с намёком на то,что пришло время победить на выезде?))

      2
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 9 марта 2019, 13:29

      Вилья тоже в этом сезоне не часто побеждал.... Надеюсь, что зенит покажет игру которую не противно будет смотреть...

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Валерий1965 9 марта 2019, 22:32

      Это вряд ли.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 марта 2019, 11:58

      Да уж. После ухода Семака - полный пипец.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > prezent2017 9 марта 2019, 13:35

      После прихода Семака- пипец.

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Фанат Рубина 9 марта 2019, 22:33

      С такой игрой мы скоро действительно будем скучать по пятому месту. Несмотря на более чем солидный бюджет и неплохой подбор игроков.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 марта 2019, 11:52

      Что за намёки?)) Им и тут обломиться!

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