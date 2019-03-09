«Зенит» – «Уфа»: уфимцы – единственная команда сезона, ни разу не выигравшая в гостях

Завтра, 10 марта, состоится матч 19 тура РПЛ между «Зенитом» и Уфой». Обратим внимание на сезонную статистику команды из Башкирии.

Уфимцы провели в текущем сезоне РПЛ в гостях восемь матчей – победы не случилось ни в одном из них (пять ничьих). Разницы мячей – 4:9.