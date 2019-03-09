«Зенит» – «Уфа»: уфимцы – единственная команда сезона, ни разу не выигравшая в гостях

Статистика статистикой, но и палка один раз стреляет! Когда-нибудь все начинается! Но Уфе сегодня достаточно выставить "автобус" и одно очко будет за счастье! Уфа сейчас не та, чтобы претендовать на победу, да еще в гостях!
Завтра, 10 марта, состоится матч 19 тура РПЛ между «Зенитом» и Уфой». Обратим внимание на сезонную статистику команды из Башкирии.
Уфимцы провели в текущем сезоне РПЛ в гостях восемь матчей – победы не случилось ни в одном из них (пять ничьих). Разницы мячей – 4:9.
- «Уфа» ни разу не побеждала «Зенит» (всего девять матчей).
- Зенитовцы занимают в РПЛ первое место.
- «Уфа» идет в зоне вылета.