Ахметов – о матче с «Рубином»: «Хочу бывшему клубу напомнить о себе»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 19 тура РПЛ против «Рубина». Встреча начнется в 16:30 по Москве.

«Слукавлю, если скажу, что игра с «Рубином» будет для меня такой же, как и все остальные. Выходить против бывшего клуба — это большая ответственность, хочется напомнить о себе, обязательно сыграть ярко. Я постараюсь это сделать», – сказал игрок.