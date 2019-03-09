Ахметов – о матче с «Рубином»: «Хочу бывшему клубу напомнить о себе»

Играть ярко надо с любым соперником.
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 19 тура РПЛ против «Рубина». Встреча начнется в 16:30 по Москве.
«Слукавлю, если скажу, что игра с «Рубином» будет для меня такой же, как и все остальные. Выходить против бывшего клуба — это большая ответственность, хочется напомнить о себе, обязательно сыграть ярко. Я постараюсь это сделать», – сказал игрок.
- Ахметов выступал за «Рубин» с 2014 по 2018 год (27 матчей в РПЛ).
- Хавбек в текущем сезоне РПЛ провел 15 встреч, сделал две голевые передачи.
- ЦСКА в турнире идет третьим.