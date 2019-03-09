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    Ахметов – о матче с «Рубином»: «Хочу бывшему клубу напомнить о себе»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 19 тура РПЛ против «Рубина». Встреча начнется в 16:30 по Москве.

    «Слукавлю, если скажу, что игра с «Рубином» будет для меня такой же, как и все остальные. Выходить против бывшего клуба — это большая ответственность, хочется напомнить о себе, обязательно сыграть ярко. Я постараюсь это сделать», – сказал игрок.

    • Ахметов выступал за «Рубин» с 2014 по 2018 год (27 матчей в РПЛ).
    • Хавбек в текущем сезоне РПЛ провел 15 встреч, сделал две голевые передачи.
    • ЦСКА в турнире идет третьим.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.03.2019 11:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:05

      Играть ярко надо с любым соперником.

      1
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 9 марта 2019, 18:22

      Хочет насолить. Плохой, злопамятный человек.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 9 марта 2019, 15:04

      Навряд ли получится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 марта 2019, 13:05

      ЦСКА если хотят в евро кубки, то обязаны нас обыгрывать тем более дома. Но Рубин и со школьниками Рубин, может и обыграть. Матч должен быть боевой..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 марта 2019, 12:00

      Существуют такие засранчики как Ахметоа. Это правда.

      -3
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 9 марта 2019, 11:31

      Мне интересно что случилось между Бердыевым и Ахметовым? Могу ошибаться, но мне кажется в Рубине Ахметов зазвездился и Бердыев посадил его на лавку.

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > aleks.meskini12 9 марта 2019, 11:51

      По гугли и найдёшь причину, она в другом. И Ахметов раньше всех просёк, что в Рубине финансовые проблемы и не стал продлевать контракт. За что и работал в отделе кадров клуба. Там ещё достаточно мутная история со сменой юр. лица в клубе.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Фанат Рубина 9 марта 2019, 15:32

      Ты забыл как он играл в Рубине до конфликта ? А потом поехал на просмотр в Зенит, а не Урюпинск и в итоге оказался в ЦСКА, где играет в основе. А то, что игроки требуют себе зарплату, особенно, молодые под влиянием разных агентов-жучков не секрет. Так сами клубы и плодят таких агентов крутя с ними откаты и подкаты...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Фанат Рубина 9 марта 2019, 16:17

      Семак его был готов взять, тем более он свободный агент, но в Зените митрофанушки рулят трансферами и зарплатами. Спортдиру зенитовскому выгодней иностранцев покупать, он за этот раздел отвечает, а за российский рынок Слава Малафеев. Смотрим ЦСКА-Рубин за одно и увидим всех в деле.

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