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    Гвардиола: «Манчестер Сити» все еще отстает от «Барселоны» и «Реала»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свой клуб с «Барселоной». В стане каталонцев специалист работал с 2008 по 2012 год.

    «Мы все еще отстаем от таких команд, как «Барселона», «Реал». Их история складывалась посредством результатов. Чтобы тебя запомнили, нужно побеждать из года в год», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

    • Вместе с «Барселоной» Гвардиола дважды выиграл Лигу чемпионов.
    • В «Манчестер Сити» тренеру удалось взять АПЛ.
    • Сейчас клуб из Манчестера лидирует в соревновании.

    Источник: Sky Sports

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    09.03.2019 09:45
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 10:43

      Все в твоих руках Пеп.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 марта 2019, 12:01

      ждем в Юве Пеп

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2019, 10:50

      это понятно

      2
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