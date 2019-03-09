Гвардиола: «Манчестер Сити» все еще отстает от «Барселоны» и «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил свой клуб с «Барселоной». В стане каталонцев специалист работал с 2008 по 2012 год.

«Мы все еще отстаем от таких команд, как «Барселона», «Реал». Их история складывалась посредством результатов. Чтобы тебя запомнили, нужно побеждать из года в год», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.