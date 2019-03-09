Рыков – о голе «Спартаку» в первом круге: «Максименко ошибся. Мяч на его совести»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков в преддверии матча 19 тура РПЛ против «Спартака» вспомнил гол в ворота спартаковцев в первом круге. Динамовец забил с середины поля.

– Ваш же гол в ворота «Спартака» претендует на лучший мяч всего сезона.

– Я иногда слежу за вратарями. В той же игре с «Арсеналом» у меня был похожий момент, но голкипер успел вытащить. А в матче с красно-белыми Александр Максименко просто ошибся. Я бил именно туда, куда хотел, но он не сработал. Виталий Кафанов правильно сказал, что такие голы всегда на совести голкипера.