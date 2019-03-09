Рыков – о голе «Спартаку» в первом круге: «Максименко ошибся. Мяч на его совести»

После полуссонных игр такие голы как награда за потраченное на просмотр матча время.
Защитник «Динамо» Владимир Рыков в преддверии матча 19 тура РПЛ против «Спартака» вспомнил гол в ворота спартаковцев в первом круге. Динамовец забил с середины поля.
– Ваш же гол в ворота «Спартака» претендует на лучший мяч всего сезона.
– Я иногда слежу за вратарями. В той же игре с «Арсеналом» у меня был похожий момент, но голкипер успел вытащить. А в матче с красно-белыми Александр Максименко просто ошибся. Я бил именно туда, куда хотел, но он не сработал. Виталий Кафанов правильно сказал, что такие голы всегда на совести голкипера.
- Матч «Динамо» – «Спартак» состоится завтра, 10 марта.
- «Спартак» идет в РПЛ четвертым.
- «Динамо» занимает десятое место.