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    Рыков – о голе «Спартаку» в первом круге: «Максименко ошибся. Мяч на его совести»

    Защитник «Динамо» Владимир Рыков в преддверии матча 19 тура РПЛ против «Спартака» вспомнил гол в ворота спартаковцев в первом круге. Динамовец забил с середины поля.

    – Ваш же гол в ворота «Спартака» претендует на лучший мяч всего сезона.

    – Я иногда слежу за вратарями. В той же игре с «Арсеналом» у меня был похожий момент, но голкипер успел вытащить. А в матче с красно-белыми Александр Максименко просто ошибся. Я бил именно туда, куда хотел, но он не сработал. Виталий Кафанов правильно сказал, что такие голы всегда на совести голкипера.

    • Матч «Динамо» – «Спартак» состоится завтра, 10 марта.
    • «Спартак» идет в РПЛ четвертым.
    • «Динамо» занимает десятое место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2019 08:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 10 марта 2019, 14:39

      После полуссонных игр такие голы как награда за потраченное на просмотр матча время.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 20:51

      Гол вратарский что тут говорить. Но даже у великих вратарей встречаются такие.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 9 марта 2019, 09:52

      Кто не ошибается, тот вообще ни чего не делает.
      Надеюсь Саша сделает выводы.

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vka1970 9 марта 2019, 10:23

      Ага,да пусть еще раз ошибется.Прикольные голы)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Татарин за ЦСКА 9 марта 2019, 12:38

      Гол действительно прикольный, но надеюсь таких конфузов больше не будет.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vka1970 9 марта 2019, 12:52

      Ну посмотрим)))

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 марта 2019, 09:48

      Можно подумать,что на такой удар по воротам способен каждый футболёр! Да и весь футбол наполовину состоит из разницы мастерства оппонентов,а вторая-из-за индивидуальных ошибок.

      2
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