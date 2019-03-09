«Райо Вальекано» планирует уволить тренера в случае поражения от «Барселоны»

Нашли на ком сорвать все свое зло.
Главный тренер «Райо Вальекано» Мичел может лишиться должности после матча 27 тура Примеры против «Барселоны». Встреча состоится сегодня, 9 марта.
По информации Marca, специалиста уволят, если команда уступит лидеру. Мадридцы идут в турнирной таблице 19-ми – в зоне вылета.
- В качестве преемника Мичела называется Хулио Веласкес, последним местом работы которого был «Удинезе».
- Мичел тренирует «Райо Вальекано» с прошлого года.
- Встреча с «Барселоной» начнется в 20:30 по Москве.