«Райо Вальекано» планирует уволить тренера в случае поражения от «Барселоны»

Главный тренер «Райо Вальекано» Мичел может лишиться должности после матча 27 тура Примеры против «Барселоны». Встреча состоится сегодня, 9 марта.

По информации Marca, специалиста уволят, если команда уступит лидеру. Мадридцы идут в турнирной таблице 19-ми – в зоне вылета.