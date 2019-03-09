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    «Райо Вальекано» планирует уволить тренера в случае поражения от «Барселоны»

    Главный тренер «Райо Вальекано» Мичел может лишиться должности после матча 27 тура Примеры против «Барселоны». Встреча состоится сегодня, 9 марта.

    По информации Marca, специалиста уволят, если команда уступит лидеру. Мадридцы идут в турнирной таблице 19-ми – в зоне вылета.

    • В качестве преемника Мичела называется Хулио Веласкес, последним местом работы которого был «Удинезе».
    • Мичел тренирует «Райо Вальекано» с прошлого года.
    • Встреча с «Барселоной» начнется в 20:30 по Москве.

    Источник: Marca

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    09.03.2019 07:58
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 20:48

      Нашли на ком сорвать все свое зло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 марта 2019, 10:02

      нашли стопроцентный вариант.... или мотивировать хотят

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 марта 2019, 09:47

      Ну так 101%,что безработный))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 марта 2019, 09:13

      Райо Вальекано весь чемпионат плетётся в хвосте, всего 4 победы в 26 играх, меньше всех. И они должны победить или хотя бы сыграть в ничью с Барсой, с бесспорным лидером. А до игры с Барсой не было повода уволить тренера ?...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      MrConstantine 9 марта 2019, 08:57

      Ну значит уже уволен...

      2
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