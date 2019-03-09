Ультрас «ПСЖ» раскритиковали игроков клуба: «Купите себе яйца или убирайтесь!»

Объединение болельщиков «ПСЖ» Collectif Ultras Paris опубликовало в своем твиттере открытое письмо. Фанаты раскритиковали игроков команды после вылета из Лиги чемпионов.

Отрывок из письма:

«Вы провалили свою миссию <…> Мы ожидаем больше уважения, больше борьбы, больше профессионализма и больше амбиций от тех, кто защищает наши цвета.

Мы больше не примем того, что вы позорите наши цвета и честь нашего города. Ни ценностей, ни чести. Купите себе яйца или убирайтесь!» – говорится в заявлении.

В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов