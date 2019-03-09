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    Ультрас «ПСЖ» раскритиковали игроков клуба: «Купите себе яйца или убирайтесь!»

    Объединение болельщиков «ПСЖ» Collectif Ultras Paris опубликовало в своем твиттере открытое письмо. Фанаты раскритиковали игроков команды после вылета из Лиги чемпионов.

    Отрывок из письма:

    «Вы провалили свою миссию <…> Мы ожидаем больше уважения, больше борьбы, больше профессионализма и больше амбиций от тех, кто защищает наши цвета.

    Мы больше не примем того, что вы позорите наши цвета и честь нашего города. Ни ценностей, ни чести. Купите себе яйца или убирайтесь!» – говорится в заявлении.

    В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Источник: Твиттер Collectif Ultras Paris

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    09.03.2019 02:08
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 марта 2019, 00:50

      Мне интересно, они такие письма про яйки писали в эпоху до арабских денег, когда команда болталась то здесь, то там?)

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 20:42

      Все это из за этого обидного поражения.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 марта 2019, 09:51

      Что так "сидельцы"Бомбардира любят убогие опусы про яйца? Уровень не позволяет подняться выше? Все оценочные суждения о их наличии и размере.Вы же не долбаные америкосы,с их генитальным юмором!

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 марта 2019, 09:17

      Ну да.. Правы ультрас, что сказать...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 марта 2019, 08:45

      Проблемы с головой, когда все мысли о яйцах. То у одних деньги играют в футбол, у других стальные яйца...

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 9 марта 2019, 09:23

      Рубик Джан,каждый понимает в меру своей испорченности.
      ,,Про яйца,, - лично я это понимаю только так : Будьте ,наконец ,мужиками !
      Или проваливайте...но это и коню понятно....
      ps Если хочешь ,Олег,душу отвести - добро пожаловать в личку.....я дома ,заболел ,смерть с косой за дверьми ....

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 марта 2019, 09:37

      Проигрывать можно по-разному и смотря кому. ПСЖ не выглядел мальчиком для битья и играл с МЮ хорошо и уступил достойному сопернику. Когда ПСЖ выиграл у МЮ в гостях 2:0, ультрас про яйца и не вспоминали. А Зенит с декабря 2017г никак не может одержать победу в гостях, играя в еврокубках и это с такими командами ( достаточно посмотреть статистику игр ). Я завтракаю и скоро к внучке. Вечером по общаемся, тем более 19-й тур сегодня начинается, будет что обсудить.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > alex1951 9 марта 2019, 09:53

      ..а в приличном обществе так не говорят.Так что каждый додумывает " в меру своей испорченности". Я правильно процитировал вас?

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 9 марта 2019, 10:01

      Согласен.До вечера.Я невыездной.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 марта 2019, 10:07

      Пора делать перерыв, чтобы потом самовывоза не было..., тьфу, тьфу, тьфу. Я сегодня остаток 50гр допиваю и недельный перерыв как и обещал. Хотя Зенит даёт повод не смотреть его игру трезвыми глазами... Пошёл собираться, у нас ещё и погода дрянь.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 9 марта 2019, 10:15

      А вот об этом ,лучше в личке, а то тут моралисты,а мне и так не фонтан,..(((( Сужение кровеносных сосудов и обезвоживание организма...)))) Это длинно ,а коротко ты и сам знаешь))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 марта 2019, 10:29

      Блин, у нас вьюжит и метёт, что с внучкой вряд ли погуляю. Решил на 11:30 поехать, а там уже на месте разберёмся. Бабка совсем разболелась. Да вечером в личке по гутарим.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 9 марта 2019, 10:50

      Лёша, давай стучи на личку. Дочь перезвонила и дала мне сегодня выходной. Решили не рисковать и не гулять по такой погоде с внучкой.

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 9 марта 2019, 11:07

      Сегодня - это вариант. Перехожу.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 9 марта 2019, 08:12

      Ультрас Зенитас : Купляйте себе яйца или досвидос!)))))
      Так будет правильнее......

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 9 марта 2019, 07:36

      Купить или вырастить это им решать, но яйца им нужны!!!)))

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2019, 04:35

      Ставлю рубль к сотне, первый баннер с призывом купить себе яйца будет у Фратрии! Там и болелы беспокойнее, и команда дает повод.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 9 марта 2019, 02:35

      "Купите себе яйца или убирайтесь"
      В реальности , как раз на псж, практика показывает, что "купить что-то, это недостаточно для победы".
      так что яички скорее нужно отрастить)

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