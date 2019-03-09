Ультрас «ПСЖ» раскритиковали игроков клуба: «Купите себе яйца или убирайтесь!»

Мне интересно, они такие письма про яйки писали в эпоху до арабских денег, когда команда болталась то здесь, то там?)
Объединение болельщиков «ПСЖ» Collectif Ultras Paris опубликовало в своем твиттере открытое письмо. Фанаты раскритиковали игроков команды после вылета из Лиги чемпионов.
Отрывок из письма:
«Вы провалили свою миссию <…> Мы ожидаем больше уважения, больше борьбы, больше профессионализма и больше амбиций от тех, кто защищает наши цвета.
Мы больше не примем того, что вы позорите наши цвета и честь нашего города. Ни ценностей, ни чести. Купите себе яйца или убирайтесь!» – говорится в заявлении.
В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов