Экипировку «Енисея» для матча с «Крыльями» привезут в Самару ночью. Утром персонал поедет за ним в аэропорт

«Енисей» прилетел в Самару на матч 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Пресс-атташе клуба Станислав Меркис в своем твиттере написал, что багаж, в котором находилась клубная экипировка, не долетел до Самары.

Через несколько часов Меркис написал, что экипировка прибудет в аэропорт ночью.

«Аэрофлот» привезет клубный багаж (форма, бутсы и т.д.) сегодня рейсом, который прибывает в Самару в 00:55. Едем рано утром забирать», – написано в твите Меркиса.

Матч пройдет завтра, 9 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.