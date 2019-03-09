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    Экипировку «Енисея» для матча с «Крыльями» привезут в Самару ночью. Утром персонал поедет за ним в аэропорт

    «Енисей» прилетел в Самару на матч 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Пресс-атташе клуба Станислав Меркис в своем твиттере написал, что багаж, в котором находилась клубная экипировка, не долетел до Самары.

    Через несколько часов Меркис написал, что экипировка прибудет в аэропорт ночью.

    «Аэрофлот» привезет клубный багаж (форма, бутсы и т.д.) сегодня рейсом, который прибывает в Самару в 00:55. Едем рано утром забирать», – написано в твите Меркиса.

    Матч пройдет завтра, 9 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер Станислава Меркиса

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    09.03.2019 01:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 марта 2019, 09:49

      Спасены,успеют к матчу переодеться.

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