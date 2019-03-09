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    Покеттино – об интересе «Реала»: «Значит, там заметили, что мы проделываем хорошую работу» 

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал информацию об интересе «Реала». Его слова приводит испанское издание AS со ссылкой на телеканал TVE

    О чемпионате Испании

    У меня всегда будут отношения с чемпионатом Испании. Надеюсь, я однажды смогу приехать туда и играть в футбол, который будет приносить победы и нравиться болельщикам. Я подумаю над возвращением. Нужно всегда оставаться открытым к новому опыту и новым проектам.

    О Солари

    Я знаком с ним, потому что мы вместе играли за Аргентину. Он мой коллега. Всегда обидно, когда команды уровня «ПСЖ» или «Реала» вылетают из больших соревнований.

    Об интересе «Реала»

    Я смотрю на это как на что-то положительное. Это означает, что кто-то там заметил, что мы проделываем хорошую работу.

    • В начале марта разные источники сообщали, что «Реал» интересуется Покеттино.
    • «Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.
    • На этой неделе команда вышла в 1/4 финала ЛЧ.

    Источник: AS

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    09.03.2019 00:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2019, 01:14

      Достойно прокомментировал. ###

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