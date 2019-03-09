Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал информацию об интересе «Реала». Его слова приводит испанское издание AS со ссылкой на телеканал TVE

О чемпионате Испании

У меня всегда будут отношения с чемпионатом Испании. Надеюсь, я однажды смогу приехать туда и играть в футбол, который будет приносить победы и нравиться болельщикам. Я подумаю над возвращением. Нужно всегда оставаться открытым к новому опыту и новым проектам.

О Солари

Я знаком с ним, потому что мы вместе играли за Аргентину. Он мой коллега. Всегда обидно, когда команды уровня «ПСЖ» или «Реала» вылетают из больших соревнований.

Об интересе «Реала»

Я смотрю на это как на что-то положительное. Это означает, что кто-то там заметил, что мы проделываем хорошую работу.