Достойно прокомментировал. ###
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал информацию об интересе «Реала». Его слова приводит испанское издание AS со ссылкой на телеканал TVE
О чемпионате Испании
У меня всегда будут отношения с чемпионатом Испании. Надеюсь, я однажды смогу приехать туда и играть в футбол, который будет приносить победы и нравиться болельщикам. Я подумаю над возвращением. Нужно всегда оставаться открытым к новому опыту и новым проектам.
О Солари
Я знаком с ним, потому что мы вместе играли за Аргентину. Он мой коллега. Всегда обидно, когда команды уровня «ПСЖ» или «Реала» вылетают из больших соревнований.
Об интересе «Реала»
Я смотрю на это как на что-то положительное. Это означает, что кто-то там заметил, что мы проделываем хорошую работу.
- В начале марта разные источники сообщали, что «Реал» интересуется Покеттино.
- «Тоттенхэм» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.
- На этой неделе команда вышла в 1/4 финала ЛЧ.