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    Игроки женской команды США подали в суд на федерацию страны. Они требуют поднять зарплаты до уровня мужской сборной

    Игроки женской команды США подали иск в окружной суд Лос-Анджелеса на федерацию страны. Они обвиняют федерацию в дискриминации по половому признаку. В частности, они утверждают, что зарплаты в женской и мужской сборных различаются, несмотря на одинаковые рабочие обязанности.

    Алекс Морган, вице-капитан женской сборной США:

    «Мы добились прогресса в сокращении разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами. Но прогресс не означает, что мы перестанем работать над реализацией своих законных прав и над попытками сделать равенство реальностью в нашем спорте.

    Каждый из нас гордится тем, что носит майку сборной США. Мы серьезно относимся к ответственности, которая с этим связана. Мы считаем, что борьба за гендерное равенство в спорте – часть этой ответственности. Как игроки, мы заслуживаем равной оплаты труда вне зависимости от пола».

    К иску присоединились 28 действующих членов сборной.

    Федерация футбола США пока не публиковала официальных заявлений. Ассоциация игроков сборной США по футболу поддержала женскую команду.

    Источник: Sky Sports

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    08.03.2019 22:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 марта 2019, 10:04

      вот что 8 марта делает....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2019, 09:15

      В футболе оплата напрямую зависит от дохода. Вот, когда женский футбол будет собирать полные стадионы по 50-100 тыс., когда на женский ЧМ будут приезжать миллионы людей со всего мира, а лучшие матчи будут смотреть во всех уголкам мира, тогда мы и поговорим о том, соответствует ли этому уровню ваша зарплата.
      Это бизнес, правила рынка, гендерное неравенство здесь вообще не при чём, лапшу на уши не вешайте. Вы требуете деньги из воздуха.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 марта 2019, 09:11

      А дальше что? Запросить зарплату как у футболистов РФПЛ? Как у звезд НБА? Или как у главной бабы Ангела Меркель?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 марта 2019, 06:53

      Отлично. Если это прокатит, то станет доказательством того, что теперь в Америке толерантность, равноправие и подобная чушь начинает играть большую роль чем законы рынка, то есть основа североамериканского общества. А девки - молодцы. Зачем работать, привлекать зрителей чем-то новым, если можно в очередной раз выставить себя жертвами дискриминации дабы добиться своей цели.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 9 марта 2019, 06:14

      Им экскурсию по европе надо
      .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 марта 2019, 00:24

      Вот с этого все и начинается...Какие требовательные!А рейтинг у них может как у нба или нхл?А может вообще они круче НФЛ???

      4
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 8 марта 2019, 23:21

      я понимаю что сексизм, наглость и все такое, но " как поработаешь, так и полопаешь". женский футбол просто по уровню уступает мужскому. поэтому речи идти не может о равенстве плат за работу. это как если бы российские игроки попросили бы платы как в той же англии. полный бред

      3
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    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 8 марта 2019, 23:19

      По ****...ку сковородкой

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 8 марта 2019, 23:12

      жесть... опять борьба за бабло под видом гендерного равенства.. уже противно..

      8
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      Рейтинг: +905

      VVadic 8 марта 2019, 22:59

      А ещё они требуют, чтобы их смотрели столько же народа как и Эль Класико!

      9
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