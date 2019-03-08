Игроки женской команды США подали в суд на федерацию страны. Они требуют поднять зарплаты до уровня мужской сборной

Игроки женской команды США подали иск в окружной суд Лос-Анджелеса на федерацию страны. Они обвиняют федерацию в дискриминации по половому признаку. В частности, они утверждают, что зарплаты в женской и мужской сборных различаются, несмотря на одинаковые рабочие обязанности.

Алекс Морган, вице-капитан женской сборной США:

«Мы добились прогресса в сокращении разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами. Но прогресс не означает, что мы перестанем работать над реализацией своих законных прав и над попытками сделать равенство реальностью в нашем спорте.

Каждый из нас гордится тем, что носит майку сборной США. Мы серьезно относимся к ответственности, которая с этим связана. Мы считаем, что борьба за гендерное равенство в спорте – часть этой ответственности. Как игроки, мы заслуживаем равной оплаты труда вне зависимости от пола».