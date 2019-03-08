Сульшер: «Мы все знаем о легендах «МЮ», которые оставались в одном клубе. Надеемся, Рэшфорд станет одной из них»

Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре форварда Маркуса Рэшфорда.

«Мы все знаем о легендах, которые долго играли за «МЮ» и оставались в одном клубе. Надеемся, что Рэшфорд станет одним из таких игроков. Если он продолжить прогрессировать, он останется в команде. Это зависит от него.

Ему только 21 год. Буду справедлив: от него еще не всегда ожидаешь последовательной игры, но он всегда показывает, что у него есть уровень. Завершение атак, удар по мячу, настрой.

У нас играли два нападающих с «ПСЖ». Лукаку и Рэшфорд могут показывать очень хорошее взаимодействие. Я бы не хотел быть защитником, на которого несутся эти двое.

Рэшфорд – воспитанник академии «МЮ».

В среду он забил гол в ворота «ПСЖ», этот мяч вывел «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала ЛЧ.

В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов