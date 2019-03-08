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    Головин: «Когда начал играть в Лиге 1, понял. что она сильно отличается от РПЛ»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что команды в чемпионате Франции не любят играть от обороны. По словам россиянина, в Лиге 1 футбол более открытый, чем в РПЛ.

    «Когда я только перешел в «Монако» и не играл из-за травмы, смотрел матчи, ходил на стадион. Со стороны казалось, что между нашим чемпионатом и французским нет серьезного отличия. Но когда начал играть, сразу понял, что оно большое.

    У нас ты можешь принять мяч. Ты понимаешь, что, если станешь играть с условным «Амкаром» или другой командой, которая будет обороняться, соперники встанут сзади в ожидании, когда ты придешь. Здесь ни в одном матче такого нет. Каждая команда, неважно на каком месте она идет, будет бежать, прессинговать. Открытый футбол. Никто не садится назад, не закрывается, не ждет, пока ты станешь атаковать, и сыграет на контратаке», – сказал Головин.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 22-летний футболист провел за монегасков 24 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2019 13:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 15:00

      Очень уж большого отличия нет.

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 марта 2019, 21:32

      Ага,по этому лидер лига1 ПСЖ каждый год не могут выйти 1/6 финал ЛЧ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 марта 2019, 20:09

      конечно,потому что там у хфранцузов говноматчи скучные ещё хуже чем у нас,сколько матчей смотрел фуфло голимое.У нас Арсенал с Ростовом лучше играют чем у них в топе команды по красоте.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 марта 2019, 14:10

      Совсем по-другому, чем у нас, играют французы. Посмотрел в Валенсии за Краснодаром и Шарлем Каборе - все (!) пасы назад, сплошной отбой, лишь бы скорее избавиться от мяча. Да наш Головин на фоне ссыкуна гроссмейстером смотрится.

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero 8 марта 2019, 13:52

      Саша понял, что нас он был скоростным, а во Франции все бегают нехуже его и плюс еще выносливее, техничнее

      13
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > portero 8 марта 2019, 15:00

      Куя ты остряк

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 8 марта 2019, 13:49

      Выходит французы лучше готовы физически,иначе постоянно в прессинг не сыграешь.

      6
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 8 марта 2019, 14:26

      А наши чем на сборах занимаются? Из другого теста сделаны? Когда до верхов дойдет, что платить нужно по факту, а не за былые заслуги и российский паспорт, тогда и бегать начнут!

      7
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 8 марта 2019, 14:36

      Ничего эти сборы похоже не дают,сезон нужно удлинять строя манежи и закрытые стадионы.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > dragoon000320 8 марта 2019, 14:44

      Но просто французы там то же неплохо смотрятся.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 8 марта 2019, 14:48

      И играть весь сезон одним составом, который набирается летом! А зимнее трансферное окно на...... не нужно! Это опять сыгрывание, новые составы, разная физическая готовность.....! Зимнее ТО-одни минусы! Плюсы только для денежных клубов, которые ослабляют конкурентов, не усиливаясь сами!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 8 марта 2019, 14:51

      Манежи не пойдут! У Урала манеж есть, но там играть трудно и зрителей мало! А вот стадионы как в Питере-это вариант! Вопрос: где найти столько бабла на строительство?

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > александр п 8 марта 2019, 14:51

      физрой не более, и так сойдёт, ведь всё равно в состав поставят, т.к. лимит.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 8 марта 2019, 15:25

      Поэтому и нужны манежи ,что он намного дешевле, вентиляцию обеспечить на них не проблема,да и искусственные покрытия последнего поколения ,почти не уступают искусственным..А если не воровать,то всю РПЛ давно можно было обеспечить крытыми стадионами.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубинище 8 марта 2019, 15:26

      Лимит надо менять,10 на 15,для начала ввести.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Serjoga 8 марта 2019, 16:08

      Необходимо пошарить в карманах миллиардеров
      и миллионеров, а не у нищих работяг и пенсионеров.

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