Головин: «Когда начал играть в Лиге 1, понял. что она сильно отличается от РПЛ»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что команды в чемпионате Франции не любят играть от обороны. По словам россиянина, в Лиге 1 футбол более открытый, чем в РПЛ.

«Когда я только перешел в «Монако» и не играл из-за травмы, смотрел матчи, ходил на стадион. Со стороны казалось, что между нашим чемпионатом и французским нет серьезного отличия. Но когда начал играть, сразу понял, что оно большое.

У нас ты можешь принять мяч. Ты понимаешь, что, если станешь играть с условным «Амкаром» или другой командой, которая будет обороняться, соперники встанут сзади в ожидании, когда ты придешь. Здесь ни в одном матче такого нет. Каждая команда, неважно на каком месте она идет, будет бежать, прессинговать. Открытый футбол. Никто не садится назад, не закрывается, не ждет, пока ты станешь атаковать, и сыграет на контратаке», – сказал Головин.