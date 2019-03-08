«Манчестер Сити» ответил на претензии УЕФА

«Манчестер Сити» опубликовал на своем сайте заявление, адресованное УЕФА. Европейская ассоциация начала расследование относительно возможных нарушений клубом правил финансового фэйр-плей.

«Манчестер Сити» приветствует данное решение УЕФА как возможность прекратить спекуляции, возникшие после незаконного взлома и публикаций вырванных из контекста данных из электронных писем клуба. Обвинение в финансовых нарушениях абсолютно ошибочно.

Опубликованные клубом отчеты содержат всеобъемлющую, исчерпывающую информацию и полностью соответствуют нормам», – заявляет пресс-служба клуба на официальном сайте.

УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити». Клуб подозревают в нарушении финансового фэйр-плей