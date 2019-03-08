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    «Манчестер Сити» ответил на претензии УЕФА

    «Манчестер Сити» опубликовал на своем сайте заявление, адресованное УЕФА. Европейская ассоциация начала расследование относительно возможных нарушений клубом правил финансового фэйр-плей.

    «Манчестер Сити» приветствует данное решение УЕФА как возможность прекратить спекуляции, возникшие после незаконного взлома и публикаций вырванных из контекста данных из электронных писем клуба. Обвинение в финансовых нарушениях абсолютно ошибочно.

    Опубликованные клубом отчеты содержат всеобъемлющую, исчерпывающую информацию и полностью соответствуют нормам», – заявляет пресс-служба клуба на официальном сайте.

    УЕФА начал расследование в отношении «Манчестер Сити». Клуб подозревают в нарушении финансового фэйр-плей

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    08.03.2019 08:50
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 11:47

      За ними такого греха не наблюдалось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 8 марта 2019, 12:20

      С кем нужно поделятся и расследование прекратят.
      А вообще это бред, учитывая,что Сити планирует выделить до 400кк на летние трансферы, о каком ффп может идти речь?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > УхоГорлоНос 8 марта 2019, 17:36

      они заработают, по бумагам всё будет как надо

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:07

      да,да,да

      2
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