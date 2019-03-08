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    Полузащитник «Краснодара» Олссон: «Дома мы играем лучше, так что с уверенностью подойдем к ответной игре»

    Полузащитник «Краснодара» Кристофер Олссон высказался после поражения от «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в Испании, российский клуб проиграл испанскому с минимальным отставанием (1:2).

    «В первые 25-30 минут мы проявили к сопернику слишком много уважения и сыграли не лучшим образом. Мы прибавили во втором тайме, создали неплохие моменты и забили важный гол. Знаем, что дома мы играем лучше, так что с уверенностью подойдем к ответной игре», – заявил футболист.

    • Ответный матч 1/8 финала «Краснодар» и «Валенсия» проведут в России 14 марта.
    • Начало встречи запланировано на 20:55 московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    08.03.2019 06:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 марта 2019, 18:31

      Шанс то есть, но им воспользоваться надо. Какой настрой будет на игру.Интересно, Галицкий встречается с ними перед игрой?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 11:31

      У Краснодара шанс хороший.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 8 марта 2019, 13:19

      Соседи, соберитесь, давайте жарить Пиренеи!

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 марта 2019, 09:54

      07.03.2019
      10:28 Каборе: «С «Валенсией» нам будет сложнее, чем с «Байером» или «Спартаком»
      "Краснодар" пройдёт "Валенсию".Если ко второму,ответному матчу, не погрязнет во внутриклубных разборках. 0 3

      Остаюсь при своём мнении.Всего один мяч-и в дамках!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 8 марта 2019, 08:34

      Ты точно лучше не играешь , не где. В каждом матче голы себе привозишь.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > РМЗ 8 марта 2019, 09:55

      Да,невнятный футболёр. Только " нИгде"...И слитно.

      4
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