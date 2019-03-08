Полузащитник «Краснодара» Олссон: «Дома мы играем лучше, так что с уверенностью подойдем к ответной игре»

Полузащитник «Краснодара» Кристофер Олссон высказался после поражения от «Валенсии» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в Испании, российский клуб проиграл испанскому с минимальным отставанием (1:2).

«В первые 25-30 минут мы проявили к сопернику слишком много уважения и сыграли не лучшим образом. Мы прибавили во втором тайме, создали неплохие моменты и забили важный гол. Знаем, что дома мы играем лучше, так что с уверенностью подойдем к ответной игре», – заявил футболист.