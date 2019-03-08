Le Parisien: «ПСЖ» продлит контракт с Тухелем до 2022 года

Руководство «ПСЖ» и президент клуба, в частности, выразили поддержку в адрес главного тренера – Томаса Тухеля.

После вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала клуб планирует продлить контракт с немецким специалистом.

«ПСЖ» предложил Тухелю пролонгацию контракта до 2022 года с увеличением зарплаты еще после первой игры с «МЮ» (2:0).