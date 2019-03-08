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    Le Parisien: «ПСЖ» продлит контракт с Тухелем до 2022 года

    Руководство «ПСЖ» и президент клуба, в частности, выразили поддержку в адрес главного тренера – Томаса Тухеля.

    После вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала клуб планирует продлить контракт с немецким специалистом.

    «ПСЖ» предложил Тухелю пролонгацию контракта до 2022 года с увеличением зарплаты еще после первой игры с «МЮ» (2:0).

    • Тухель даст ответ в течение двух недель, но ожидается, что он продлит контракт.
    • Действующий контракт главного тренера с «ПСЖ» рассчитано до июня 2020 года.
    • Парижане в третий сезон подряд вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

    Источник: Le Parisien

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    08.03.2019 06:15
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:21

      И это правильное решение

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