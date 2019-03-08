Российские стадионы заняли первые три места в голосовании среди болельщиков на лучшую арену 2018 году

Я так понял, что только болелы этих городов и голосовали. )))
Сайт StadiumDB (база данных футбольных стадионов мира) подвел итоги голосования на лучшую арену 2018 года. Согласно голосам болельщиков, лучшей стала «Волгоград Арена».
Второе место досталось «Самара Арене», третье – стадиону «Нижний Новгород». Все три объекта принимали матчи чемпионата мира-2018.
- Впервые истории голосования первые три места достались стадионам из одной страны.
- Стоимость постройки «Волгоград Арены» – более 16 миллиардов рублей.
- Вместимость – 45568 зрителей.