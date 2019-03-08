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    Российские стадионы заняли первые три места в голосовании среди болельщиков на лучшую арену 2018 году

    Сайт StadiumDB (база данных футбольных стадионов мира) подвел итоги голосования на лучшую арену 2018 года. Согласно голосам болельщиков, лучшей стала «Волгоград Арена».

    Второе место досталось «Самара Арене», третье – стадиону «Нижний Новгород». Все три объекта принимали матчи чемпионата мира-2018.

    • Впервые истории голосования первые три места достались стадионам из одной страны.
    • Стоимость постройки «Волгоград Арены» – более 16 миллиардов рублей.
    • Вместимость – 45568 зрителей.

    Источник: StadiumDB

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    08.03.2019 01:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 8 марта 2019, 16:47

      Я так понял, что только болелы этих городов и голосовали. )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > derrik2000 8 марта 2019, 19:24

      Ну а как ты хотел!?))))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:25

      За это надо выпить.
      Только толку,все равно на этих стадионах играют в ФНЛ

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