Член британского парламента: «Адам Джонсон, осужденный за педофилию, не должен возвращаться в большой футбол»

15 летние телки сейчас выглядят, бывает, на 20 с хером... какая педофилия?
Член британского парламента Клайф Эффорд выразил мнение, что бывший футболист сборной Англии Адам Джонсон не должен возвращаться в футбол после отбытия тюремного срока. В 2016 году спортсмена осудили за секс с 15-летней девушкой.
«Джонсон не должен вновь появиться в большом футболе», – считает Эффорд.
- Последний клуб 31-летнего Джонсона – «Сандерленд».
- Ранее игрок выступал за «Манчестер Сити», с которым брал АПЛ.
- На счету футболиста 12 матчей за сборную Англии, два гола.