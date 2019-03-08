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    Член британского парламента: «Адам Джонсон, осужденный за педофилию, не должен возвращаться в большой футбол»

    Член британского парламента Клайф Эффорд выразил мнение, что бывший футболист сборной Англии Адам Джонсон не должен возвращаться в футбол после отбытия тюремного срока. В 2016 году спортсмена осудили за секс с 15-летней девушкой.

    «Джонсон не должен вновь появиться в большом футболе», – считает Эффорд.

    • Последний клуб 31-летнего Джонсона – «Сандерленд».
    • Ранее игрок выступал за «Манчестер Сити», с которым брал АПЛ.
    • На счету футболиста 12 матчей за сборную Англии, два гола.

    Источник: YouTube-канал Александра Невзорова

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    08.03.2019 01:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 марта 2019, 12:34

      15 летние телки сейчас выглядят, бывает, на 20 с хером... какая педофилия?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 12:08

      Ну а если бы трахнул 15-ти летнего парн,то можно было бы вернуться-это же европа и ее ценности)))

      1
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 19:01

      Чтобы так утверждать, нужно там пожить немного. А не цитировать ТВ-ящик.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > АИН-27 8 марта 2019, 19:16

      4 года жизни в Германии.Прежде чем такие слова писать,нужно спрашивать

      0
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 19:48

      10 лет жизни в Британии.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 8 марта 2019, 09:59

      Тогда в парламент его,в палату лордов!

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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 8 марта 2019, 09:45

      По такому принципу надо половину делегатов УЕФА и ФИФА разогнать. Там "сексуальных меньшинств" отвечающих за развитие футбола предостаточно.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 марта 2019, 01:32

      ЧЛЕН

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > 3a zenit 8 марта 2019, 02:20

      Джонсон на сленге означает то же, кстати.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Черкизовский Кот 8 марта 2019, 02:24

      хрен их знает немецкий понимаю слегка

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Черкизовский Кот 8 марта 2019, 18:58

      Не Джонсон, а Дик. Раньше еще было мистер Джон, но это давно было.

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