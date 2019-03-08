Член британского парламента: «Адам Джонсон, осужденный за педофилию, не должен возвращаться в большой футбол»

Член британского парламента Клайф Эффорд выразил мнение, что бывший футболист сборной Англии Адам Джонсон не должен возвращаться в футбол после отбытия тюремного срока. В 2016 году спортсмена осудили за секс с 15-летней девушкой.

«Джонсон не должен вновь появиться в большом футболе», – считает Эффорд.