Парфенов-тренер против «Спартака»: шесть матчей, три победы, две ничьи

В ответном матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака» «Урал» оказался сильнее – 1:0. Обратим внимание на статистику главного тренера уральцев Дмитрия Парфенова.

Специалист провел против «Спартака» шесть матчей. В трех он одержал победы (одна – по итогам серии пенальти), и два закончились вничью.