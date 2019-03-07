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    Парфенов-тренер против «Спартака»: шесть матчей, три победы, две ничьи

    В ответном матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака» «Урал» оказался сильнее – 1:0. Обратим внимание на статистику главного тренера уральцев Дмитрия Парфенова.

    Специалист провел против «Спартака» шесть матчей. В трех он одержал победы (одна – по итогам серии пенальти), и два закончились вничью.

    • Парфенов в качестве игрока выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год (125 матчей в чемпионате России, 15 голов).
    • Как главный тренер специалист ранее работал в «Текстильщике» и «Тосно».
    • «Урал» в РПЛ идет 11-м.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2019 22:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 8 марта 2019, 12:28

      Был еще матч : Кубок России 12.03.2014, Спартак - Москва-Тосно 0 : 1
      (0 : 0). Правда без Парфена..

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 7 марта 2019, 22:38

      Я один вижу 6 матчей?

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Dimka_Foxy 7 марта 2019, 22:58

      Видимо, уже поправили.

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