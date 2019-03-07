Парфенов-тренер против «Спартака»: шесть матчей, три победы, две ничьи

Был еще матч : Кубок России 12.03.2014, Спартак - Москва-Тосно 0 : 1
(0 : 0). Правда без Парфена..
В ответном матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака» «Урал» оказался сильнее – 1:0. Обратим внимание на статистику главного тренера уральцев Дмитрия Парфенова.
Специалист провел против «Спартака» шесть матчей. В трех он одержал победы (одна – по итогам серии пенальти), и два закончились вничью.
- Парфенов в качестве игрока выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год (125 матчей в чемпионате России, 15 голов).
- Как главный тренер специалист ранее работал в «Текстильщике» и «Тосно».
- «Урал» в РПЛ идет 11-м.