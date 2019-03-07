RMC: Неймар после матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» пытался войти в судейскую

Травмированный форвард «ПСЖ» Неймар проявлял агрессию после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3). Игрок стремился попасть в судейскую.

Бразилец был недоволен, что Дамир Скомина в компенсированное время назначил пенальти. Забитый с него гол не позволил французам пройти дальше.