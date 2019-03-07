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    RMC: Неймар после матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» пытался войти в судейскую

    Травмированный форвард «ПСЖ» Неймар проявлял агрессию после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3). Игрок стремился попасть в судейскую.

    Бразилец был недоволен, что Дамир Скомина в компенсированное время назначил пенальти. Забитый с него гол не позволил французам пройти дальше.

    • В первом матче победили парижане – 2:0.
    • Дублем у «Юнайтед» отметился Ромелу Лукаку.
    • Решающий для двухматчевого противостояния гол забил Маркус Рэшфорд.

    Источник: RMC Sport

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    07.03.2019 19:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 7 марта 2019, 23:05

      Королек нашёлся. Жаль, в псж нет таких как рибери, видаль и рамос. Они бы его поставили на место и объяснили бы ему какой он кусок дерьма

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 марта 2019, 22:23

      неймар ты же переходил в псж чтобы взять золотой мяч ! где он?

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 7 марта 2019, 22:00

      пытался,а чё хромым туда вход не воспрещён???

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 марта 2019, 19:44

      какой же неймар все таки петух)))как же он жалок!

      8
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > MU-fanatic 8 марта 2019, 00:12

      Полностью согласен!!!

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