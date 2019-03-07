RMC: Неймар после матча «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» пытался войти в судейскую

Королек нашёлся. Жаль, в псж нет таких как рибери, видаль и рамос. Они бы его поставили на место и объяснили бы ему какой он кусок дерьма
Травмированный форвард «ПСЖ» Неймар проявлял агрессию после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3). Игрок стремился попасть в судейскую.
Бразилец был недоволен, что Дамир Скомина в компенсированное время назначил пенальти. Забитый с него гол не позволил французам пройти дальше.
- В первом матче победили парижане – 2:0.
- Дублем у «Юнайтед» отметился Ромелу Лукаку.
- Решающий для двухматчевого противостояния гол забил Маркус Рэшфорд.