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    Сульшер сфотографировался с Фергюсоном и Кантона после победы над «ПСЖ». Они изобразили победный жест

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сфотографировался с экс-тренером команды Алексом Фергюсоном и бывшим капитаном «МЮ» Эриком Кантона после победы над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Манкунианцы смогли отыграться после поражения на своем поле со счетом 0:2 и вышли в четвертьфинал турнира.

    • На фото Сульшер, Фергюсон и Кантона показывает жесть победителей (согнутая в локте рука и ладонь, сжатая в кулак).
    • Норвежский специалист возглавил «Юнайтед» в декабре прошлого года.

    Источник: Твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    07.03.2019 18:39
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 7 марта 2019, 23:08

      Сульшер реально поднял мю с колен. Ждём достижений и прорыва от них в следующем сезоне и достойного окончания этого. А сам сульшер явно может стать тренером года

      2
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > SarJr 8 марта 2019, 15:53

      Удачи ему! пока у него получается

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      Марк Аврелий! 7 марта 2019, 20:43

      Кантона выглядит как дед, Фергюсон как отец, Сульшер-внук

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 7 марта 2019, 20:01

      МЮ излечился ) спустя 5 сезонов - он нашел тот дух и того тренера, кто со всех точек зрения - достойно принял ответственность за традиции, за стиль, за задачи

      4
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > exreporter 8 марта 2019, 15:52

      Сульшер имеет шанс стать приемником САФа на долгие годы, кажется что он живет клубом.

      12
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 7 марта 2019, 19:34

      Люди радуются, и это приятно, а ПСЖ сам виноват, недооценили соперника и VAR, а моменты у них были, надо было реализовывать

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Стаz 8 марта 2019, 15:59

      видно что старичёк , просто эмоции положительные уменьшают возраст

      11
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 марта 2019, 19:07

      Было чему радоваться.... автобус 5 защитником играли и футбол ноль другой любой по имеет вас дальше

      -2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > de bruyne 7 марта 2019, 19:12

      На табло победа.мусрлить нет смысла.идем дальше

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero > de bruyne 8 марта 2019, 15:57

      выбрали тактику такую, повезло конечно с пенальти. но они выжали максимум из того что имели, а ПСЖ немного пижонили , поплатились вылетом.

      11
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 7 марта 2019, 19:07

      Рад за Алекса, он отлично выглядит несмотря на перенесенную болезнь! А вот Эрик чего-то старовато с этой седой бородой.

      2
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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 7 марта 2019, 19:05

      Кантона выглядит хуже фергюссона, спился

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi > Rustam aka OkS 7 марта 2019, 19:35

      Любой мужик с бородой выглядит стариком. Дурацкая мода.

      6
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      Рейтинг: +67330

      portero > Rustam aka OkS 8 марта 2019, 15:50

      просто борода седая из-за неё так

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