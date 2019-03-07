Сульшер сфотографировался с Фергюсоном и Кантона после победы над «ПСЖ». Они изобразили победный жест

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сфотографировался с экс-тренером команды Алексом Фергюсоном и бывшим капитаном «МЮ» Эриком Кантона после победы над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манкунианцы смогли отыграться после поражения на своем поле со счетом 0:2 и вышли в четвертьфинал турнира.