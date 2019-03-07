Сульшер сфотографировался с Фергюсоном и Кантона после победы над «ПСЖ». Они изобразили победный жест

Сульшер реально поднял мю с колен. Ждём достижений и прорыва от них в следующем сезоне и достойного окончания этого. А сам сульшер явно может стать тренером года
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сфотографировался с экс-тренером команды Алексом Фергюсоном и бывшим капитаном «МЮ» Эриком Кантона после победы над «ПСЖ» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Манкунианцы смогли отыграться после поражения на своем поле со счетом 0:2 и вышли в четвертьфинал турнира.
- На фото Сульшер, Фергюсон и Кантона показывает жесть победителей (согнутая в локте рука и ладонь, сжатая в кулак).
- Норвежский специалист возглавил «Юнайтед» в декабре прошлого года.