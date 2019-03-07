Рабьо посетил ночной клуб после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо был замечен в ночном клубе после поражения своей команды от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира.

В первой встрече парижане обыграли «МЮ» в гостях со счетом 2:0.

В последний раз 23-летний футболист выходил на поле в составе «ПСЖ» 11 декабря прошлого года в игре шестого тура группового раунда ЛЧ с «Црвеной Звездой» (4:1).

Летом у француза истекает контракт, и он покинет столичный клуб на правах свободного агента.

В этом сезоне Рабьо сыграл за «ПСЖ» в 20-ти матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи.