Рабьо посетил ночной клуб после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

петушаре неймару надо с него пример брать,а не вопить как девочка после поражения!)))
Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо был замечен в ночном клубе после поражения своей команды от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира.
В первой встрече парижане обыграли «МЮ» в гостях со счетом 2:0.
В последний раз 23-летний футболист выходил на поле в составе «ПСЖ» 11 декабря прошлого года в игре шестого тура группового раунда ЛЧ с «Црвеной Звездой» (4:1).
- Летом у француза истекает контракт, и он покинет столичный клуб на правах свободного агента.
- В этом сезоне Рабьо сыграл за «ПСЖ» в 20-ти матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Adrien Rabiot a été aperçu en boîte hier soir après la défaite du PSG face à United— PFC (@PassionFootClub) 7 марта 2019 г.
Qu'en pensez vous les supporters parisiens? pic.twitter.com/B8KP9yk1EJ