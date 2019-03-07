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    Головин: «Переезжать в Европу – большой риск для русского футболиста. Тут другой уровень»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о трудностях, с которыми могут столкнуться российские футболисты при переходе в европейский клуб.

    «Я сыгрался с партнерами, время на адаптацию прошло. Чувствую, что я здесь давно. Всe хорошо, это действительно так.

    Европа и Россия – разные чемпионаты, другой уровень. Для русского футболиста это большой риск – переход в Европу. Если ты мечтаешь играть в Европе, ты должен идти, но с другой стороны, это сложно. Нужно время на адаптацию, выучить язык, это не так просто.

    Не было мыслей уйти из «Монако» зимой. Все мысли только о «Монако» и работе здесь. Я хорошо себя чувствую везде в атаке – и в центре, и на флангах. Разницы, где играть, нет. Главное, приносить пользу команде и находиться на поле», – сказал Головин.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 22-летний футболист провел за монегасков 24 матча в этом сезоне, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2019 17:51
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 7 марта 2019, 19:52

      Европа большая и в ней,тоже разный чемпионат -где сильнее,а где слабее.

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 7 марта 2019, 19:30

      Он один сейчас среди российских молодых игроков в Европе. Опыт который он получает бесценен, делись и рассказывай как там, Саша, других молодых у нас там нет.

      7
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      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > Стаz 7 марта 2019, 20:10

      Да там дофига наших молодых, не на таком уровне. Дофига всяких Караваевых и прочих в клубах и лигах, которым правда до РПЛ как до Китая раком.
      Головин несколько неправильно выразился. Переезд в лигу из топ-5 - большой риск для русского футболиста.

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > Snek 7 марта 2019, 22:27

      А как оценивать игроков уровня сборной? Мы же здесь этих игроков обсуждаем, а не любителей

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 7 марта 2019, 19:19

      Как играете, такой и уровень. В России по полю ползаете, как перекормленные животные...

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Нас Много 7 марта 2019, 19:35

      К А.Головину твой комментарий не относится, он и в России
      играл хорошо, иначе его не пригласили бы во Францию.

      3
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много > vladimir-7 7 марта 2019, 19:42

      А это не о Головине, а о нашем футболе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > Нас Много 7 марта 2019, 20:14

      Не соглашусь, РПЛ за последние годы сильно прибавила, а сейчас так вообще плотность турнирной таблицы не хуже, чем в АПЛ.
      Единственная и самая большая проблема РПЛ - курс валют. Те, деньги, которые для наших команд и футболистов нереально большие, для них обыденные, поэтому нашим трудно конкурировать на трансферном рынке, а это сильно сказывается на качестве выступления в ЛЧ, ведь там нужно иметь две равноценные команды - одна на скамейке, другая на поле.
      У нас при нашей стоимости билетов, прав на трансляцию, атрибутику и прочее, то есть все статьи доходов клубов, команды еле как один состав умудряются собрать и держаться в рамках Fair Play, а при этом надо конкурировать с теми, у которых два таких состава, а ещё и есть 1-2, а то и больше звёзд мирового уровня.

      0
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Snek 8 марта 2019, 19:21

      Судить силу лиги надо по средней команде. У нас середняки последних 10 лет постоянно с фин. проблемами, постоянно долги, типо поиск спонсора, поклонение губернатору, опять долги и все по кругу, а как итог - распродажа, вылет или закрытие клуба. Посещаемость вне Москвы и Питера на дне. Увольнение тренера - на раз два. Деньги от прав ТВ-трансляций копеечные. Никакой стратегии развития. А чем мы говорим, если по факту у нас 100% частный клуб только Краснодар? Остальные сосут гос.бюджет или у местной администрации города, или через гос.компании.

      Крылья Советов, Ростов, Рубин, Нальчик, Алания, Анжи, Ротор, Волга и НН, Томь, Динамо М, Тосно, Динамо СПб, Шинник, Луч Энергия, Химки, Сибирь, Амкар. Могу дальше продолжать. У всех проблемы, кто-то еще жив, кто-то полужив или мертв.

      0
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      Рейтинг: +115

      vingor 7 марта 2019, 19:04

      Большой риск играть в Европе для русских футболистов-потому что за такие деньги которые просят они там не нужны. Зажрались просто

      3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 7 марта 2019, 18:50

      Кто не рискует, тот не пьет шампанское.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > prtcs 7 марта 2019, 19:42

      некоторые русские и без риску пьют шампаньское в Монаке

      2
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      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > prtcs 7 марта 2019, 19:52

      Тот Смолов, Акинфеев, Дзагоев и Дзюба.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > Леха из Твери 7 марта 2019, 20:17

      Смолов то чего в этом списке делает? Его просто не взяли, а не он сам не захотел, как это с остальными товарищами.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 7 марта 2019, 18:23

      В Монако да, другой уровень. Но он зря так говорит, у нас тоже есть всякие Анжи, Уралы и другие команды такого уровня, как Монако )))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Mariner 7 марта 2019, 19:46

      Ты сравниваешь условные Анжи с Монако, которая играет
      во французской футбольной лиге, ЛЧ и ЛЕ. Головин там
      получит огромный опыт, играя с сильнейшими командами
      Франции.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > vladimir-7 7 марта 2019, 20:20

      Лига 1 не такая сильная. Там только ПСЖ со 100% вероятностью любую нашу команду вынесет вперёд ногами, а насчёт остальных лидеров, я бы посомневался, причём прецеденты были, не далее, чем в прошлом году.
      А остальные команды вообще летят от наших завидной частотой. Всё-таки это Французская лига самая слабая из топ-5 и не спроста оно так и ненамного сильнее РПЛ.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 7 марта 2019, 18:00

      Это пока лимит действует.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 7 марта 2019, 17:55

      Согласен в Европе получку надо отрабатывать на все 100% иначе лавка и на выход,,,

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