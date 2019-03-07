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    Пантелеев: «Спартак» вкладывает деньги в иностранцев, а своих воспитанников берет на тренировки для количества»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владислав Пантелеев рассказал, посему у него не получилось заиграть в основной команде красно-белых.

    Этой зимой 22-летний футболист перешел из московского клуба в «Рубин» за 340 тысяч евро. За все время нахождения в «Спартаке» хавбек принял участие лишь в двух матчах основы.

    – Как так получилось, что вы оказались не нужны «Спартаку»?

    – Я, наверное, был нужен «Спартаку», но не в основном составе. Обиды на руководство вообще нет. Давали шанс, но не часто. В Кубке я сыграл против «Черноморца» и в РПЛ с «Уфой» вышел на 25 минут. А так, игроков в команде хватает, из-за этого тяжело было получить практику.

    – Почему молодым воспитанникам сложно закрепиться в основной команде?

    – Покупают много иностранцев, деньги вкладывают туда. Своих воспитанников берут для тренировок, для количества, поэтому мы особо и не нужны. И, конечно, в такой ситуации проявить себя сложно. Мне дали шанс сыграть на Кубок, но не знаю, что там нужно было сделать. Наверное, три забивать. И то подумали бы, что надо еще.

    – Зачем тогда клубу академия?

    – Я с десяти лет в «Спартаке» и на себе прочувствовал, как ребята приходили, уходили. Здесь мне сложно говорить от имени клуба. Сейчас вот доверили: Рассказов, Ломовицкий, Максименко. Дай бог, чтобы они играли как можно больше.

    – Другой пример – Аяз Гулиев, которого отдали в «Ростов» и тут же выкупили обратно.

    – Видимо, сейчас такая система. Отдавать того, на кого они рассчитывают, но с опцией права выкупа в будущем. У меня эта опция тоже есть. Если хорошо играешь, тебя могут вернуть. Видимо, им так легче воспитать: отпустить в клуб, в котором ты можешь получить игровой опыт. Ну а дальше решает «Спартак». Ну и, конечно, само желание игрока.

    – Если «Спартак» предложит вернуться, согласитесь?

    – Не знаю, буду думать.

    Источник: Sport24

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    07.03.2019 16:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +844

      lejnin 7 марта 2019, 19:33

      Я вот думаю, что косвенно в такой ситуации виноваты и мы, болельщики, ведь мы тоже хотим, чтобы любимая команда показывала хорошие результаты здесь и сейчас. Если же клуб будет делать ставку на молодых воспитанников, то с уверенностью можно сказать, что это скорее всего путь к успеху, но не в ближайшие годы и возможно даже десятилетия. В этом отношении мне импонирует развитие Краснодара, академия работает, воспитанники появляются, никто на них до недавнего времени не давил из-за отсутствия трофеев, но сейчас, как мне кажется, болельщикам Краснодара уже недостаточно, что их клуб показывает красивую игру и привлекает своих игроков, всё же клубы входят в историю благодаря победам, а не количеству воспитанных игроков...как то так

      3
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 7 марта 2019, 19:30

      Будем надеяться что вернется. Сегодня, в отсутствие Фернандо, в Спартаке совсем никто не может забивать со штрафных.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 марта 2019, 19:22

      Истину глаголет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +450

      Houston 7 марта 2019, 17:52

      Это жизнь, старина...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 7 марта 2019, 17:06

      Ох если бы ты знал Пантелеев зачем Лукойлу спартак

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 7 марта 2019, 16:44

      Обычная практика в европейском футболе,в Челси 40 человек в арендах.Если ты чего то стоишь пробьёшься.

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