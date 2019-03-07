Пантелеев: «Спартак» вкладывает деньги в иностранцев, а своих воспитанников берет на тренировки для количества»

Бывший полузащитник «Спартака» Владислав Пантелеев рассказал, посему у него не получилось заиграть в основной команде красно-белых.

Этой зимой 22-летний футболист перешел из московского клуба в «Рубин» за 340 тысяч евро. За все время нахождения в «Спартаке» хавбек принял участие лишь в двух матчах основы.

– Как так получилось, что вы оказались не нужны «Спартаку»?

– Я, наверное, был нужен «Спартаку», но не в основном составе. Обиды на руководство вообще нет. Давали шанс, но не часто. В Кубке я сыграл против «Черноморца» и в РПЛ с «Уфой» вышел на 25 минут. А так, игроков в команде хватает, из-за этого тяжело было получить практику.

– Почему молодым воспитанникам сложно закрепиться в основной команде?

– Покупают много иностранцев, деньги вкладывают туда. Своих воспитанников берут для тренировок, для количества, поэтому мы особо и не нужны. И, конечно, в такой ситуации проявить себя сложно. Мне дали шанс сыграть на Кубок, но не знаю, что там нужно было сделать. Наверное, три забивать. И то подумали бы, что надо еще.

– Зачем тогда клубу академия?

– Я с десяти лет в «Спартаке» и на себе прочувствовал, как ребята приходили, уходили. Здесь мне сложно говорить от имени клуба. Сейчас вот доверили: Рассказов, Ломовицкий, Максименко. Дай бог, чтобы они играли как можно больше.

– Другой пример – Аяз Гулиев, которого отдали в «Ростов» и тут же выкупили обратно.

– Видимо, сейчас такая система. Отдавать того, на кого они рассчитывают, но с опцией права выкупа в будущем. У меня эта опция тоже есть. Если хорошо играешь, тебя могут вернуть. Видимо, им так легче воспитать: отпустить в клуб, в котором ты можешь получить игровой опыт. Ну а дальше решает «Спартак». Ну и, конечно, само желание игрока.

– Если «Спартак» предложит вернуться, согласитесь?

– Не знаю, буду думать.