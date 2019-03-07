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    Мелкадзе, Зе Луиш и Адриано сыграют с первых минут у «Спартака»; Погребняк выйдет в атаке у «Урала»

    «Спартак» и «Урал» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России.

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Егорычев, Бумаль, Бикфалви, Димитров, Эль Кабир, Погребняк.

    «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Зе Луиш, Мелкадзе, Луис Адриано.

    • Встреча «Урал» – «Спартак» пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.
    • В первом матче в Москве команды сыграли вничью со счетом 1:1.

    Источник: Инстаграм «Спартака»

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    07.03.2019 15:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +807

      jet andy 7 марта 2019, 18:37

      Вперед, Урал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 марта 2019, 18:27

      а забивает все равно Эрик

      0
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 7 марта 2019, 18:00

      Схема практически 4-2-4. Интересно будет посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 марта 2019, 17:04

      Два в стартовом составе и то хорошо ! Много не надо !

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 марта 2019, 16:51

      Что то я не пойму, что за схема? Как вообще игроки расположутся, кроме Рсказова правых нет

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 7 марта 2019, 16:17

      Очень атакующий состав.
      Главное чтоб футбольный баланс с обороной присутствовал.
      Вперёд Спартак !!!

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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 7 марта 2019, 16:14

      Вперед, Спартак!

      2
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 7 марта 2019, 16:13

      удачи тебе, Спартак!!!

      2
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      Рейтинг: +886

      kolyma999 7 марта 2019, 16:10

      Посмотрим,посмотрим.Хочется очень чтобы Мелкадзе забил.Удачи Спартаку!

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