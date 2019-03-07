Мелкадзе, Зе Луиш и Адриано сыграют с первых минут у «Спартака»; Погребняк выйдет в атаке у «Урала»

Вперед, Урал!
«Спартак» и «Урал» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Егорычев, Бумаль, Бикфалви, Димитров, Эль Кабир, Погребняк.
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Зе Луиш, Мелкадзе, Луис Адриано.
- Встреча «Урал» – «Спартак» пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.
- В первом матче в Москве команды сыграли вничью со счетом 1:1.