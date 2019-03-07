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    Головин: «На критику особо внимания не обращаю. Когда восхваляют, тоже не реагирую. Просто работаю»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как проходит его адаптация в клубе. 22-летний футболист отметил, что не придает внимания тому, что пишут о нем в СМИ.

    «Отношения с другими игроками хорошие. Большинство знает английский, пока говорю на нeм, но учу французский и что-то понимаю. Более 25 уроков уже провeл по полтора часа, стараюсь больше уделять этому времени. Говорить сложно, но понимаю тренера и партнeров – это важный фундамент.

    Друзья есть. С кем-то сходили поужинать вместе, с кем-то больше общаемся, так что адаптационный период проходит. Русский владелец – это плюс. Рыбовловлев переживает за клуб, ему пришлось сделать ряд непростых решений. Шли в зоне вылета, решения оказались правильными – мы уже не в зоне вылета. Лично для меня это приятно. Мы встречались, говорили с ним про адаптацию, позицию на поле.

    Что самое сложное в Лиге 1? Я бы сказал, что все аспекты здесь выше, чем в РПЛ, где я привык играть. Меньше времени для принятия решений, нужно расти в каждом аспекте, чтобы выглядеть лучше. Я особо не обращаю внимания на критику, это нормальное явление. Когда восхваляют, тоже не обращаю внимания. Просто работаю, как всегда», – сказал Головин.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • Хавбек провел за монегасков 24 матча в этом сезоне, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2019 15:54
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 марта 2019, 16:19

      Практика, опыт, все в копилку нашей сборной!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 7 марта 2019, 16:04

      Восхваляют и возвеличивают футбольных величин. А тебя могут пока только похвалить.

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