Головин: «На критику особо внимания не обращаю. Когда восхваляют, тоже не реагирую. Просто работаю»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как проходит его адаптация в клубе. 22-летний футболист отметил, что не придает внимания тому, что пишут о нем в СМИ.

«Отношения с другими игроками хорошие. Большинство знает английский, пока говорю на нeм, но учу французский и что-то понимаю. Более 25 уроков уже провeл по полтора часа, стараюсь больше уделять этому времени. Говорить сложно, но понимаю тренера и партнeров – это важный фундамент.

Друзья есть. С кем-то сходили поужинать вместе, с кем-то больше общаемся, так что адаптационный период проходит. Русский владелец – это плюс. Рыбовловлев переживает за клуб, ему пришлось сделать ряд непростых решений. Шли в зоне вылета, решения оказались правильными – мы уже не в зоне вылета. Лично для меня это приятно. Мы встречались, говорили с ним про адаптацию, позицию на поле.

Что самое сложное в Лиге 1? Я бы сказал, что все аспекты здесь выше, чем в РПЛ, где я привык играть. Меньше времени для принятия решений, нужно расти в каждом аспекте, чтобы выглядеть лучше. Я особо не обращаю внимания на критику, это нормальное явление. Когда восхваляют, тоже не обращаю внимания. Просто работаю, как всегда», – сказал Головин.