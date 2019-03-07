Экс-президент «Реала»: «Одновременные переговоры с Зиданом и Моуринью говорят о бездарности Переса»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон раскритиковал руководство мадридского клуба за то, что оно рассматривает столь разные кандидатуры на пост главного тренера.
Ранее сообщалось, что «Реал» контактировал с Зинедином Зиданом и Жозе Моуринью.
«Одновременное ведение переговоров с Зиданом и Моуринью свидетельствуют о потрясающей бездарности и непоследовательности президента «Реала».
Что у этих тренеров общего? Поведение, характер, система игры? Боюсь, ничего», – написал Кальдерон в твиттере.
- В течение недели «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов.
- В Примере мадридцы после 26-ти туров идут третьими, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.