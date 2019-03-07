Экс-президент «Реала»: «Одновременные переговоры с Зиданом и Моуринью говорят о бездарности Переса»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон раскритиковал руководство мадридского клуба за то, что оно рассматривает столь разные кандидатуры на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что «Реал» контактировал с Зинедином Зиданом и Жозе Моуринью.

«Одновременное ведение переговоров с Зиданом и Моуринью свидетельствуют о потрясающей бездарности и непоследовательности президента «Реала».

Что у этих тренеров общего? Поведение, характер, система игры? Боюсь, ничего», – написал Кальдерон в твиттере.