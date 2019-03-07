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    Экс-президент «Реала»: «Одновременные переговоры с Зиданом и Моуринью говорят о бездарности Переса»

    Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон раскритиковал руководство мадридского клуба за то, что оно рассматривает столь разные кандидатуры на пост главного тренера.

    Ранее сообщалось, что «Реал» контактировал с Зинедином Зиданом и Жозе Моуринью.

    «Одновременное ведение переговоров с Зиданом и Моуринью свидетельствуют о потрясающей бездарности и непоследовательности президента «Реала».

    Что у этих тренеров общего? Поведение, характер, система игры? Боюсь, ничего», – написал Кальдерон в твиттере.

    • В течение недели «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов.
    • В Примере мадридцы после 26-ти туров идут третьими, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.

    Источник: Твиттер Рамона Кальдерона

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    07.03.2019 15:17
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