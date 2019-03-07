The Times: Клопп откажется от предложения «Реала»

Клопп не тот человек, который пойдет в топ клуб. По его истории видно, что он любит сложные, но перспективные проекты.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не возглавит «Реал» этим летом.
Как сообщает The Times, 51-летний специалист ответит отказом на любое поступившее от мадридского клуба предложение.
По информации СМИ, руководство «Реала» определило немца как приоритетного кандидата на пост тренера в новом сезоне.
- Контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до июля 2022 года.
- После 29-ти туров красные занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.