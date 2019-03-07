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    The Times: Клопп откажется от предложения «Реала»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не возглавит «Реал» этим летом.

    Как сообщает The Times, 51-летний специалист ответит отказом на любое поступившее от мадридского клуба предложение.

    По информации СМИ, руководство «Реала» определило немца как приоритетного кандидата на пост тренера в новом сезоне.

    • Контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до июля 2022 года.
    • После 29-ти туров красные занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на одно очко.

    Источник: The Times

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    07.03.2019 14:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 8 марта 2019, 12:07

      Клопп не тот человек, который пойдет в топ клуб. По его истории видно, что он любит сложные, но перспективные проекты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 19:58

      У Клоппа сейчас дела важнее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 7 марта 2019, 15:53

      Уважуха Клопу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 марта 2019, 15:20

      до лета еще много воды утечет и много претендентов будет на это место

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