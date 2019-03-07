The Times: Клопп откажется от предложения «Реала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не возглавит «Реал» этим летом.

Как сообщает The Times, 51-летний специалист ответит отказом на любое поступившее от мадридского клуба предложение.

По информации СМИ, руководство «Реала» определило немца как приоритетного кандидата на пост тренера в новом сезоне.