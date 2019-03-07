Невилл: «Манчестер Юнайтед» нужны пять новых приобретений летом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, какие позиции в команде, на его взгляд, нуждаются в усилении.

«Манчестер Юнайтед» нужны два центральных защитника. Я искренне в это верю. Когда вы говорите о том, что «Юнайтед» попытаться выиграть АПЛ или выйти в финал Лиги чемпионов, вам нужны лучшие центральные защитники.

«МЮ» нужны два новых центрбека и правый защитник. Думаю, это тот минимум приобретений, которые они должны летом. Клуб хотел укрепить оборону в прошлом, и они должны сделать это в этом году. Без сомнения, тренеру нужна новая четверка защитников.

Им нужен кто-то авторитетный. Вирджил ван Дейк или Тиаго Силва – это центральные защитники мирового класса, и «Юнайтед» нужен кто-то вроде них.

Я бы сказал, «МЮ» нужны три защитника, один полузащитник и один нападающий из-за формы Алексиса Санчеса. Если он полностью не поменяет свои действия в ближайшие несколько месяцев, «Юнайтед» необходим еще один форвард.

Я бы сказал, что им нужно пять новых игроков. Тогда команда будет в хорошей форме и сможет бросить вызов», – сказал Невилл.