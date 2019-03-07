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    Агент Лопетеги: «Условия разрыва контракта с «Реалом» были оговорены за пять минут. Никакого суда нет»

    Представитель бывшего главного тренера «Реала» Хулена Лопетеги Карлос Бусеро опроверг информацию, что специалист подал в суд на мадридский клуб, требуя компенсировать ему 28 миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

    «Условия расторжения контракта Лопетеги с «Реалом» были урегулированы в течение пяти минут и в хорошем отношении между сторонами.

    Все это было оговорено в договоре. Конечно же, никаких судебных разбирательств не ведется», – написал Бусеро в твиттере.

    • Лопетеги возглавил «Реал» перед началом текущего сезона.
    • 29 октября руководство мадридцев отправило испанца в отставку 29 октября 2018 года после поражения от «Барселоны» в Примере со счетом 1:5.

    Источник: Твиттер Карлоса Бусеро

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    07.03.2019 14:21
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