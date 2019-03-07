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    Onda Cero: Лопетеги требует от «Реала» 28 миллионов

    Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги намерен судиться с мадридским клубом, сообщает радиостанция Onda Cero.

    По информации источника, 52-летний специалист требует от «Реала» 28 миллионов евро. Именно эта сумма полагалась ему за три года работы на «Сантьяго Бернабеу».

    • Лопетеги возглавил «Реал» в июне 2018 года, заключив трeхлетний контракт.
    • Клуб уволил тренера 29 октября после разгромного поражения от «Барселоны» в Примере (1:5).

    Источник: Onda Cero

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    07.03.2019 11:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 15:35

      Сумма привлекательная. Для безработного тренера это будет несомненной удачей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 7 марта 2019, 13:45

      Все честно. Если кто-то думает, что неудачи реала из-за лопетеги -- вы очень сильно ошибаетесь. Лопетеги хороший тренер, а вот состав у реала -- нет. Поэтому все правильно. Прогнали -- платите

      0
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 7 марта 2019, 13:36

      А как же запись в контракт о профнепригодности и позорных результатах и игре возглавляемой команды?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 7 марта 2019, 12:58

      вот мудила бесполезная а .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 7 марта 2019, 12:09

      красава просто))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 марта 2019, 11:57

      Не слабо запросил... Хочет побить разовый рекорд Маура по компенсации.

      4
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