Onda Cero: Лопетеги требует от «Реала» 28 миллионов

Сумма привлекательная. Для безработного тренера это будет несомненной удачей.
Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги намерен судиться с мадридским клубом, сообщает радиостанция Onda Cero.
По информации источника, 52-летний специалист требует от «Реала» 28 миллионов евро. Именно эта сумма полагалась ему за три года работы на «Сантьяго Бернабеу».
- Лопетеги возглавил «Реал» в июне 2018 года, заключив трeхлетний контракт.
- Клуб уволил тренера 29 октября после разгромного поражения от «Барселоны» в Примере (1:5).