Onda Cero: Лопетеги требует от «Реала» 28 миллионов

Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги намерен судиться с мадридским клубом, сообщает радиостанция Onda Cero.

По информации источника, 52-летний специалист требует от «Реала» 28 миллионов евро. Именно эта сумма полагалась ему за три года работы на «Сантьяго Бернабеу».