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    Бартез – о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Вот что значит не уважать футбол и соперника»

    Бывший голкипер сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Фабьен Бартез прокомментировал поражение «ПСЖ» от английской команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «МЮ» обыграл парижан на их поле со счетом 3:1 (первую игру «Юнайтед» проиграл дома – 0:2) и вышел в четвертьфинал турнира.

    «Какое отсутствие уважения. Вот что значит не уважать футбол и соперника. Думаю, что это главные ценности для спортсмена и команды. При любых обстоятельствах следует уважать оппонента. По футбольным качествам «ПСЖ» был лучше. Он продемонстрировал это, выиграв первый матч против английской команды, которая тогда была даже лучше подготовлена, чем вчера.

    Парижане не были сконцентрированы. Футболисты были не в игре. Высокий уровень – это высокий уровня. Тут побеждает тот, кто не ошибается. И не обязательно это та команда, которая играет лучше всех.

    Кто несет ответственность за это фиаско? Нельзя бросать камень в тренера. Ответственность лежит на всем коллективе, нравится нам это или нет», – сказал Бартез.

    В это невозможно поверить. «МЮ» вышиб «ПСЖ» из Лиги чемпионов

    Источник: Le Parisien

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    07.03.2019 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 7 марта 2019, 20:21

      До чего довела самоуверенность и недооценка соперника. Ну это другим наука.

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