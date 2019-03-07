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    Гари Невилл: «Сульшер, где установить твой памятник?»

    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл взял интервью у исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    «Уле, три коротких вопроса. Какой контракт ты хочешь, какую зарплату и где установить твой памятник?», – спросил Невилл.

    Сульшер предпочeл уйти от прямого ответа, но бывший защитник «МЮ» не оставил его в покое.

    «Ну, теперь у руководства «МЮ» и выбора-то особо нет, так ведь?» – продолжил Невилл.

    «Продолжай убеждать себя в этом. Но сегодняшний матч действительно запомнится надолго. Потрясающий матч в духе «МЮ», – ответил Сульшер.

    • «МЮ» сумел отыграться после домашнего поражения от «ПСЖ» со счeтом 0:2. В Париже манкунианцы выиграли 3:1, забив решающий гол в компенсированное время с пенальти.

    Источник: The Mirror

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    07.03.2019 11:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 7 марта 2019, 18:18

      У Буффона и двух центральных защитников перед окном!)
      А памятник главному судье матча Скомина на Олд Траффорд !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 16:58

      Да победа громкая и вряд ли кто этого ожидал. Заслуга Сульшера в этом есть.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Cнег 7 марта 2019, 16:10

      Очень хотелось бы повторения таких же лет работы и результатов с командой как у Сэра Алекса! Удачи, Сульшер.

      3
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 7 марта 2019, 15:49

      Скромняга)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 7 марта 2019, 13:02

      Что то в англии особо не кричат, что на ‘багаже’ Маура команда едет))

      0
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      Рейтинг: +97

      Костефан > RotBerg 7 марта 2019, 14:25

      может потому, что это не так?
      команда наоборот избавилась от этого "багажа"

      2
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > RotBerg 7 марта 2019, 15:36

      Это Мауро выезжал на "багаже" "собранным и созданным" до него!!!!

      2
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