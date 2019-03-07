Гари Невилл: «Сульшер, где установить твой памятник?»

У Буффона и двух центральных защитников перед окном!)
А памятник главному судье матча Скомина на Олд Траффорд !
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл взял интервью у исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
«Уле, три коротких вопроса. Какой контракт ты хочешь, какую зарплату и где установить твой памятник?», – спросил Невилл.
Сульшер предпочeл уйти от прямого ответа, но бывший защитник «МЮ» не оставил его в покое.
«Ну, теперь у руководства «МЮ» и выбора-то особо нет, так ведь?» – продолжил Невилл.
«Продолжай убеждать себя в этом. Но сегодняшний матч действительно запомнится надолго. Потрясающий матч в духе «МЮ», – ответил Сульшер.
- «МЮ» сумел отыграться после домашнего поражения от «ПСЖ» со счeтом 0:2. В Париже манкунианцы выиграли 3:1, забив решающий гол в компенсированное время с пенальти.