Президент «ПСЖ» – о возможной смене тренера: «Я доверяю Тухелю»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» заявил, что в его планы пока не входит смена тренера.

«Я доверяю Тухелю. Посмотрим, решит ли он что-то поменять или нет. Но нам необязательно реагировать радикальным образом из-за одного поражения. Нам нужно успокоиться. Решения нужно принимать с холодной головой», – сказал Аль-Хелайфи.