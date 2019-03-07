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    Президент «ПСЖ» – о возможной смене тренера: «Я доверяю Тухелю»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» заявил, что в его планы пока не входит смена тренера.

    «Я доверяю Тухелю. Посмотрим, решит ли он что-то поменять или нет. Но нам необязательно реагировать радикальным образом из-за одного поражения. Нам нужно успокоиться. Решения нужно принимать с холодной головой», – сказал Аль-Хелайфи.

    • «ПСЖ» в третий раз подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала.
    • Тухель возглавил парижан 14 мая 2018 года.
    • В Лиге 1 команда уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 17 очков.

    Источник: L’Équipe

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    07.03.2019 11:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 марта 2019, 21:31

      В ПСЖ игроки как рабы стали,из за бабки из за хороший отношение с боссами,не только рабы а дорогие рабы,для них кроме Французский трофеев нечего не светит

      0
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      Рейтинг: +84

      slava_smith 7 марта 2019, 18:26

      Не ставить Кавани в основу... Да нахрен этот Тухель

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 15:27

      Конечно нельзя рубить с плеча.

      3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 7 марта 2019, 13:38

      Уже купил бы ещё одну команду из Лиги 1 и слелал реальный противовес ПСЖ.

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 7 марта 2019, 13:13

      Насчет Лиги 1 согласен, она расхолаживает, но я бы не забывал и про фактор тренера, уверен, будь у руля кто-то вроде Гвардиолы по характеру, он бы гнал свою команду вперед и был бы недоволен даже при счете 2-0 в ответке в пользу его команды, потому как он прекрасно понимает, что футбол - вещь настолько непредсказуемая и случиться может все, что угодно, влияют миллионы факторов и в этой игре жизненно необходимо быть максималистом чтобы выжить...а то, как настроил Тухель команду после перерыва все мы видели...лично для меня тренер определяется в первую очередь характером, которым он заражает весь коллектив, так как он лидер и вожак своей стаи, а не только тактическими фишками, что он там придумал на своей шахматной доске, это все не работает, если у команды нет страсти побеждать.

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      Рейтинг: +24996

      bset 7 марта 2019, 11:24

      Видно, что перспективы есть. Тухелю однозначно надо продолжать развивать команду.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 марта 2019, 11:16

      Вот это правильно. Без истерик и стенаний надо проанализировать выступление команды в ЛЧ, включая и групповой этап. Укреплять проблемные позиции в команде и в первую очередь защитные порядки. Тренерскому составу и селекционно-аналитическому отделу есть над чем поработать.

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