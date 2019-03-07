Президент «ПСЖ» – о возможной смене тренера: «Я доверяю Тухелю»

В ПСЖ игроки как рабы стали,из за бабки из за хороший отношение с боссами,не только рабы а дорогие рабы,для них кроме Французский трофеев нечего не светит
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» заявил, что в его планы пока не входит смена тренера.
«Я доверяю Тухелю. Посмотрим, решит ли он что-то поменять или нет. Но нам необязательно реагировать радикальным образом из-за одного поражения. Нам нужно успокоиться. Решения нужно принимать с холодной головой», – сказал Аль-Хелайфи.
- «ПСЖ» в третий раз подряд вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала.
- Тухель возглавил парижан 14 мая 2018 года.
- В Лиге 1 команда уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 17 очков.