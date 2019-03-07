Каборе: «С «Валенсией» нам будет сложнее, чем с «Байером» или «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии».

«Валенсия» – отличная команда. У нее очень хороший подбор техничных и качественных футболистов. Нам будет сложнее, чем с «Байером» или «Спартаком». Мы должны сыграть на запредельном уровне концентрации. Главное – не пропустить в предстоящей игре, как это произошло в первой встрече против леверкузенцев. Тогда наши шансы на проход в следующий раунд сильно возрастут», – сказал Каборе.