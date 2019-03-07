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    Каборе: «С «Валенсией» нам будет сложнее, чем с «Байером» или «Спартаком»

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии».

    «Валенсия» – отличная команда. У нее очень хороший подбор техничных и качественных футболистов. Нам будет сложнее, чем с «Байером» или «Спартаком». Мы должны сыграть на запредельном уровне концентрации. Главное – не пропустить в предстоящей игре, как это произошло в первой встрече против леверкузенцев. Тогда наши шансы на проход в следующий раунд сильно возрастут», – сказал Каборе.

    • Матч «Валенсия» – «Краснодар» состоится сегодня, 7 марта, в 23:00 по московскому времени.
    • Ответная игра состоится 14 марта в России.

    Источник: «Известия»

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    07.03.2019 09:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 7 марта 2019, 16:02

      Большой плюс--первая игра в гостях. Ждем с победой!

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 15:07

      Главное не отступать от своей игры.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 марта 2019, 11:07

      Пусть испанская грусть останется на Пиренеях, а вы нам кубанскую радость устройте...

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 марта 2019, 10:28

      "Краснодар" пройдёт "Валенсию".Если ко второму,ответному матчу, не погрязнет во внутриклубных разборках.

      3
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