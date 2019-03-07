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    Тухель – о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Это совершенно нелепый результат»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, что привело к вылету парижан из турнира.

    «Все легко объясняется. Мы подарили сопернику два гола в первом тайме, хотя полностью контролировали игру в первые 30 минут. Мы играли классно, проявили характер после первого подарка «МЮ». У нас было много моментов, у манкунианцев их не было, ничего, а они забили второй мяч. «ПСЖ» контролировал игру, это совершенно нелепый результат.

    Во втором тайме у «МЮ» не было ни единого момента. У меня такие же эмоции, как после поражения от «Генгама» в Кубке лиги. Это был необъяснимый матч с тремя пенальти в наши ворота. Я не чувствовал, что соперник приехал за победой, но они сделали это. Мои поздравления.

    Пенальти? Понятно, что я за VAR. Но мне показалось, что мяч не шел в ворота. Если мяч не летит в ворота, нет смысла ставить пенальти. Правило нужно уточнить», – сказал Тухель.

    • ПСЖ вылетел на стадии 1/8 финала ЛЧ третий раз подряд.
    • Решающий гол французская команда пропустила на 92-й минуте – пенальти реализовал Маркус Рэшфорд.

    Источник: L’Équipe

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    07.03.2019 07:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 марта 2019, 14:26

      Не реализация моментов Мбаппе и решил исход матча! Мог стать героем, а стал ....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 14:12

      Просто это был не ваш день Томас.

      3
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 7 марта 2019, 13:03

      Хотелось бы спросить чего такого насоздавал псж по мнению Тухеля, кроме гола Берната, его же момента когда он ударил в Де Хеа, чеканок мяча Алвеса, ложных рабон Ди Марии и выхода 1 в 1 Мбаппе, когда МЮ уже начал раскрываться в последние 5 минут...
      Вы просто держали мяч при счете 1-2 и играли по принципу - "Ну счет в нашу пользу, осталось чуть-чуть до конца....забьем - хорошо, не забьем....аа что об этом думать то, им(МЮ) повезло два раза, сами они ничего не создали, третий раз уж точно не повезёт"...

      1
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 7 марта 2019, 09:36

      Пукай что угодно,но ты уволен)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 марта 2019, 08:31

      Да, будь у ПСЖ реализация соответствующая уровню владения мячом, там хоть 3 пенальти поставь, а на результат не повлияет. Так что в первую очередь сами, конечно, виноваты.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 7 марта 2019, 07:35

      Конечно нелепый. Однако кто больше хотел, тот и выиграл. И тот факт, что МЮ имел возможность в концовке матча после поражения дома, в гостях получить пенальти, который что-то ещё решает, говорит сам за себя. Мне нравится Тухель как тренер, но его команды никогда не отличались моральной силой. Хороши тактически - несомненно. Игроки растут - безусловно. Но сегодня МЮ выиграл, так как был морально сильнее, чем ПСЖ, который снова потерял чувство опасности и начал валять дурака. А это уже тлетворное влияние Лиги 1, где, как оказалось, только Лион может за такое наказывать. МЮ использовал всё, что имел, и этим они несомненно огромные молодцы.

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