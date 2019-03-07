Тухель – о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Это совершенно нелепый результат»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, что привело к вылету парижан из турнира.

«Все легко объясняется. Мы подарили сопернику два гола в первом тайме, хотя полностью контролировали игру в первые 30 минут. Мы играли классно, проявили характер после первого подарка «МЮ». У нас было много моментов, у манкунианцев их не было, ничего, а они забили второй мяч. «ПСЖ» контролировал игру, это совершенно нелепый результат.

Во втором тайме у «МЮ» не было ни единого момента. У меня такие же эмоции, как после поражения от «Генгама» в Кубке лиги. Это был необъяснимый матч с тремя пенальти в наши ворота. Я не чувствовал, что соперник приехал за победой, но они сделали это. Мои поздравления.

Пенальти? Понятно, что я за VAR. Но мне показалось, что мяч не шел в ворота. Если мяч не летит в ворота, нет смысла ставить пенальти. Правило нужно уточнить», – сказал Тухель.