Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит»: «То чувство, когда вы единственная команда, выбившая Сульшера из еврокубков в текущем сезоне»

    «Зенит» в своем твиттере прокомментировал камбэк «Манчестер Юнайтед» в противостоянии с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «То чувство, когда вы единственная команда, выбившая Сульшера из еврокубков в текущем сезоне», – говорится в публикации питерского клуба в микроблоге.

    • В августе прошлого года «Зенит» по сумме двух матчей прошел «Мольде» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (3:1; 2:1).
    • Тогда норвежскую команду возглавлял Уле-Гуннар Сульшер, которого «МЮ» пригласил на пост главного тренера в декабре.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2019 06:42
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 7 марта 2019, 18:22

      Ох и позорники! У всего Мольде зарплата меньше чем у Ивановича и Дриусси! А вы им на выезде 2-1 проср..ли!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 14:10

      У Сульшера сейчас совсем другие мысли и наверное это поражение он уже забыл.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 марта 2019, 13:21

      олухи с кем вы там играли ? ну мля сравнили сратую мольде с мю ааааааа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 марта 2019, 12:05

      Странное чувство перед матчем. Странное и неадекватное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 7 марта 2019, 11:32

      О чем это почерневшие говорят ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий 7 марта 2019, 11:17

      Ждите кармический ответ теперь, газовые идиоты!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 7 марта 2019, 10:53

      маразм....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 марта 2019, 10:14

      И с юмором у митрофанушек туго. Вот сведи всевышний и жребий МЮ Сульшера и Зенит в следующем розыгрыше ЛЧ. МЮ не Мольде отМЮтузит и без одышки...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 7 марта 2019, 10:24

      Ты ,Олежка,никак меня в ,,звании,, повысил...
      ладно-ладно ,я не обидчивый))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 7 марта 2019, 10:26

      Привет, Лёша, это ты о чём ? Митрофанушки это у меня менеджмент прежде всего Зенита и остальных клубов.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 7 марта 2019, 10:28

      ))))))))))...ты там чего то про юмор.....)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 7 марта 2019, 10:31

      Ну так они с футболом и с юмором не дружат. И уже не первый раз, то с подобным заголовками и текстами, то с роликами.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 7 марта 2019, 10:35

      Ладно ,проехали ....Зенит во сколько начинает по вашему?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 7 марта 2019, 10:38

      Как когда-то программа "Время" в 21:00.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Рубик Докоян 7 марта 2019, 10:56

      Да ладно, пускай они острят - шутить даже так натужно все-таки лучше, чем покупать заведомо непригодных игроков за откаты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Вомбат 7 марта 2019, 10:59

      Это всё к одному. Если не умеешь, то не фиг начинать и браться. Хоть где-то надо проявлять понимание и немного профессионализма, а не только набивать карманы деньгами...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 7 марта 2019, 09:38

      Что за х они написали.... и где МЮ с Сульшером и где зенит с Семаком...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Andrering87 7 марта 2019, 12:07

      "Синит".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2019, 08:56

      и что с этого? Зенит пусть думает как сегодня играть будет

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11