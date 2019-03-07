«Зенит»: «То чувство, когда вы единственная команда, выбившая Сульшера из еврокубков в текущем сезоне»

Ох и позорники! У всего Мольде зарплата меньше чем у Ивановича и Дриусси! А вы им на выезде 2-1 проср..ли!)
«Зенит» в своем твиттере прокомментировал камбэк «Манчестер Юнайтед» в противостоянии с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
«То чувство, когда вы единственная команда, выбившая Сульшера из еврокубков в текущем сезоне», – говорится в публикации питерского клуба в микроблоге.
- В августе прошлого года «Зенит» по сумме двух матчей прошел «Мольде» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (3:1; 2:1).
- Тогда норвежскую команду возглавлял Уле-Гуннар Сульшер, которого «МЮ» пригласил на пост главного тренера в декабре.