«Зенит»: «То чувство, когда вы единственная команда, выбившая Сульшера из еврокубков в текущем сезоне»

«Зенит» в своем твиттере прокомментировал камбэк «Манчестер Юнайтед» в противостоянии с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«То чувство, когда вы единственная команда, выбившая Сульшера из еврокубков в текущем сезоне», – говорится в публикации питерского клуба в микроблоге.