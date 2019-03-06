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    Геркус: «Оставаться в совете директоров «Локомотива» было бессмысленно. Мое видение развития расходилось с мнением большинства»

    Сегодня «Локомотив» избрал новый состав совета директоров клуба. В него не вошел бывший генеральный директор команды Илья Геркус. В своем инстаграме он рассказал, почему не вошел в него.

    «По поводу избрания нового состава Совета директоров «Локомотива»: Уже не раз говорил, что мое видение развития и стратегии европейского топ-клуба — а я убежден, что у «Локомотива» есть такой потенциал, — сильно расходилось с мнением большинства членов СД. В таких реалиях оставаться в совете директоров клуба дальше было бессмысленно. Именно поэтому вчера был избран новый состав СД. Хочу пожелать коллегам успехов, удачи и плодотворной работы на благо клуба. Его болельщики это заслуживают.

    P.S. Поздравляю всех причастных с выходом «Локомотива» в 1/2 Кубка России», – написал Геркус в своем инстаграме.

    Источник: Официальный инстаграм Ильи Геркуса

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    06.03.2019 22:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 7 марта 2019, 09:59

      жаль ,что Геркуса сменили....позитивный был такой президент, старался не выделятся из толпы,общался со СМИ всегда.... а этот новый х.з. что за упырь

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