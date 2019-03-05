«Локомотив» избрал новый совет директоров. Геркуса в нем нет

Во вторник на внеочередном общем собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав совета директоров москвичей.

Его членами стали Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Василий Кикнадзе, Роман Кравцов, Юрий Нагорных, Вячеслав Михайлов, Валерий Филатов и Анатолий Мещеряков (председатель).

В совет не вошел бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

После 18-ти туров железнодорожники набрали 29 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.