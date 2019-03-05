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    «Локомотив» избрал новый совет директоров. Геркуса в нем нет

    Во вторник на внеочередном общем собрании акционеров «Локомотива» был избран новый состав совета директоров москвичей.

    Его членами стали Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Василий Кикнадзе, Роман Кравцов, Юрий Нагорных, Вячеслав Михайлов, Валерий Филатов и Анатолий Мещеряков (председатель).

    В совет не вошел бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

    После 18-ти туров железнодорожники набрали 29 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    05.03.2019 15:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 22:31

      Вот так новость.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 марта 2019, 21:24

      А нам все равно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 5 марта 2019, 20:47

      Зато на самом главном из этой новости внимания не сакцентировали: Филатов вернулся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 марта 2019, 20:32

      А должен был??? Он (его) же ушёл(ушли)!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 20:07

      Геркуса в нем нет и это хорошо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 марта 2019, 18:52

      Хорошая новость.

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