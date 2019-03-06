«Спартак» взял на матч против «Урала» Гапонова, Маслова, Глушенкова и Умярова

«Спартак» вылетел в Екатеринбург, где завтра встретится с «Уралом» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России.

На встречу с оранжево-черными в составе москвичей отправились 24 игрока.

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Антон Шитов.

Защитники: Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Павел Маслов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.