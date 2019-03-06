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    «Спартак» взял на матч против «Урала» Гапонова, Маслова, Глушенкова и Умярова

    «Спартак» вылетел в Екатеринбург, где завтра встретится с «Уралом» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России.

    На встречу с оранжево-черными в составе москвичей отправились 24 игрока.

    Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Антон Шитов.

    Защитники: Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Павел Маслов, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Софьян Ханни.

    Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.

    • Игра «Урал» – «Спартак» пройдет в четверг и начнется в 17:00 по московскому времени.
    • В первом матче в Москве команды сыграли вничью – 1:1.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    06.03.2019 15:48
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 12:50

      В любом случае забивать мяч в ворота Урала придется. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 марта 2019, 08:23

      Не больше одного в стартовом составе, а дальше будет видно. А то с Краснодаром правый фланг столько накосячил, правда из-за мандража, но все же! Поэтому, я думаю, не больше одного новичка в важных играх! В течении игры можно менять.
      Ну, удачи Спартак, удачи !!!

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 марта 2019, 20:18

      Ну, в добрый путь красно белые.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 6 марта 2019, 19:48

      Глушаков едет а обозе, играет на гармошке.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 6 марта 2019, 17:58

      А Реброву уже и матчи кубка не доверяют?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 6 марта 2019, 17:50

      Ну когда-то надо же их брать...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      za logiku 6 марта 2019, 16:53

      Дорогу молодым! Но не всем сразу) Игнатьева, мелкадзе и глушенков в старт!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2019, 16:47

      Ну удачи "Уралу"
      1:0 или 2:1

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > sssrspartak 6 марта 2019, 16:56

      Ну для вас так,а для меня лучше если проиграете или ничья)))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > sssrspartak 6 марта 2019, 17:21

      Насчет СОККЕРА полностью согласен.Я там раньше был,но когда всякие чумазые додики стали друг на друга и на клубы гнать всякую чушь,я удалился и даже не захожу туда.А насчет неадекватов-они у каждого клуба имеются)))

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 6 марта 2019, 16:12

      Ну взял и взял , не думаю , что они все появятся на поле , ну если только исход матча будет ясен , в чем сильно сомневаюсь - легко не будет .

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > sssrspartak 6 марта 2019, 18:17

      Завтра будет ответ )

      3
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