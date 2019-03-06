«Спартак» взял на матч против «Урала» Гапонова, Маслова, Глушенкова и Умярова

В любом случае забивать мяч в ворота Урала придется. Удачи!
«Спартак» вылетел в Екатеринбург, где завтра встретится с «Уралом» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России.
На встречу с оранжево-черными в составе москвичей отправились 24 игрока.
Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Антон Шитов.
Защитники: Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Павел Маслов, Николай Рассказов.
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Софьян Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.
- Игра «Урал» – «Спартак» пройдет в четверг и начнется в 17:00 по московскому времени.
- В первом матче в Москве команды сыграли вничью – 1:1.