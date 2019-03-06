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    Трахтенберг полетел со «Спартаком» на игру с «Уралом». Клуб предложил ему должность консультанта

    Бывший пресс-атташе и директор «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг отправился с командой на ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (первая игра – 1:1).

    В понедельник московский клуб объявил об уходе Трахтенберга со своей должности.

    «Вместе с командой на «Урал» отправляется Леонид Трахтенберг, который на днях покинул пост директора департамента по связям с общественностью. Руководство клуба предложило легенде отечественной журналистики должность консультанта», – говорится в сообщении в твиттере «Спартака».

    • Трахтенберг являлся директором красно-белых по связям с общественностью с 13 июля 2016 года.
    • Встреча «Урал» – «Спартак» состоится завтра, 7 марта, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    06.03.2019 15:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 7 марта 2019, 23:17

      Вот он и накансультировал

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 7 марта 2019, 20:21

      Этот Трахтенберг только неудачу Спартаку приносит.
      На ку-й его взяли на ответственную игру с Уралом?
      ну разве только для того чтоб Спартак проиграл.

      0
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 6 марта 2019, 18:25

      Это чем же он им так в душу запал, что ни в какую отпускать не хотят? Я понимаю к примеру Романцев - консультант. Но этот... Здесь на сайте гораздо больше можно найти консультантов за гораздо меньшие суммы, которые, уверен, Трахтенбергу ни в чем не уступят.

      1
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      Рейтинг: +4681

      Викос 6 марта 2019, 18:15

      Всем на потеху что ли?

      1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 6 марта 2019, 18:11

      А по каким вопросам консультировать будет? Прокладывать дорожку в программу Малахова для #8 или как окончательно рассорить болельщиков между собой, баня в соцсетях за мнение, которое ему не по душе?

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