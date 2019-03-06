Трахтенберг полетел со «Спартаком» на игру с «Уралом». Клуб предложил ему должность консультанта

Бывший пресс-атташе и директор «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг отправился с командой на ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (первая игра – 1:1).

В понедельник московский клуб объявил об уходе Трахтенберга со своей должности.

«Вместе с командой на «Урал» отправляется Леонид Трахтенберг, который на днях покинул пост директора департамента по связям с общественностью. Руководство клуба предложило легенде отечественной журналистики должность консультанта», – говорится в сообщении в твиттере «Спартака».