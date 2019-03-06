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    Воронин: «Футболисты ни у кого не крадут деньги, в отличие от депутатов и олигархов»

    Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин считает, что игроки по праву зарабатывают большие деньги. По его словам, футболисты всегда были обеспеченными людьми.

    «Людям не надо смотреть, кто на чем катается. Играйте в футбол, посвятите всю свою жизнь какому-то делу. Вам повезет, зарабатывайте. Футболисты ни у кого не крадут деньги, как депутаты, олигархи или тому подобное.

    Футболисты всю свою жизнь посвящают одному делу, проходя через травмы, сборы, интернаты. Этого никто не знает. А особенно раньше, еще при мне, какие были интернаты и что было в этих интернатах!

    В целом, футболисты и спортсмены всегда жили хорошо. В том числе при Советском Союзе. Не было Lamborghini, были «Волги», – сказал Воронин.

    Источник: Sport24

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    06.03.2019 13:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 марта 2019, 17:16

      Сомнительного качества труд большинства футболистов,в таком случае,оплачивается ворованными деньгами.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 6 марта 2019, 15:33

      Ужас!

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 6 марта 2019, 15:14

      " Футболисты ни у кого не крадут деньги " и что теперь молиться на них , а по поводу оправданности таких " заработков " я бы поспорил .

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      Рейтинг: +536

      19831170 6 марта 2019, 14:30

      Не все.Многие кладут деньги налогоплательщиков.Весь первый и второй дивизион.И зачем нужны эти дормоеды?Эти украденные деньги дают мери городов,по этому тут круговая порука)))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2019, 14:09

      да кто же против живите но ведь наши жируют не по заслугам везде всё просирают нет никаких побед ни на клубном уровне ни на уровне сборных играют за ниши командочки типа Локо или Зенита со Спартаком и влетают всяким Славиям или Мариборам так за что им платить вон вчера Аякс как разобрался с Реалом если бы наши так играли я бы только ратовал чтобы они получали ещё больше чем сейчас но ведь нет же а бабло гребут в два три раза больше чем тот же Аякс

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Garrincha58 6 марта 2019, 18:15

      Ты не прав. Есть топ-5 лиг в которыхх есть клубы с победами и с игроками выступающими в топ сборных и порядка 10-15 лиг которые чуть ниже в рейтингах где зарплаты у футболистов сопоставимы с зарплатами наших и побед у них ещё меньше чем наши два кубка УЕФА за 20 лет. И по твоему получается что надо эти лиги разогнать? А следом еще 20 лиг где тоже приличные зарплаты сильно выше средних по их странам, но там воообще побед нет одни статисты и этих разогнать? Оставить топ-5? И тогда соревновательность в футболе пропадает и ты первый хрен забьешь на просмотр матчей. Такие зарплаты в футболе это данность, а побеждать в еврокубках когда только в топ-5 евро лиг имеется добрых 2-3 десятка клубов вкладывающие в состав по деньгам столько сколько пол нашей лиги стоит это чудо. Касательно Аякса, так чем тебе ЦСКА не угодили, которые так же в этом году разобрали Реал? Зачем ты их победу преуменьшаешь?

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