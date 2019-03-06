Воронин: «Футболисты ни у кого не крадут деньги, в отличие от депутатов и олигархов»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин считает, что игроки по праву зарабатывают большие деньги. По его словам, футболисты всегда были обеспеченными людьми.

«Людям не надо смотреть, кто на чем катается. Играйте в футбол, посвятите всю свою жизнь какому-то делу. Вам повезет, зарабатывайте. Футболисты ни у кого не крадут деньги, как депутаты, олигархи или тому подобное.

Футболисты всю свою жизнь посвящают одному делу, проходя через травмы, сборы, интернаты. Этого никто не знает. А особенно раньше, еще при мне, какие были интернаты и что было в этих интернатах!

В целом, футболисты и спортсмены всегда жили хорошо. В том числе при Советском Союзе. Не было Lamborghini, были «Волги», – сказал Воронин.